차태현 "유연석, 올해는 나가리…운도 없다" '김부장' 대박에 날린 독설 ('틈만나면,')

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[스포츠조선 이우주 기자] '틈만나면,' 차태현이 유연석을 안타까워했다.

25일 방송된 SBS '틈만나면,'에서는 배우 진기주, 차태현이 게스트로 출연했다.

차태현은 진기주의 매니저로 등장하며 '틈만나면' 전 시즌에 출연한 유일한 배우가 됐다. 진기주는 차태현과 조인성이 세운 회사의 1호 배우. 진기주가 전속계약을 맺자마자 '참교육'으로 대박이 나자 차태현은 "나는 운이 죽을 때까지 좋으려나"라고 감탄했다. 이에 유재석은 "하는 거에 비해 운이 너무 좋다"고 밝혔고 차태현은 "PD가섭외를 할 때 부적 같은 존재라고 하더라. 나는 '틈만나면,'의 돼지머리 같은 것"이라 밝혀 웃음을 안겼다.

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그러면서 차태현은 "마침 운이 기가 막히게 좋다. 작년에 찍어놓은 드라마가 있다. 그게 10월에 공개되는데 이 방송이 8월 말에 나가더라. 기가 막히게 홍보를 할 수 있게 됐다"고 밝혔다.

진기주의 전 소속사 대표가 조인성 매니저 출신이라고. 차태현은 "인성이와 (소속사를) 합치면서 (진기주를) 데리고 왔다. 운이 이렇게 된다"며 자랑했다.

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그런가하면 차태현은 유연석의 SBS 출연작 '신이랑 법률사무소'를 언급하며 "드라마 잘 됐는데 '김부장' 때문에 올해는 완전 나가리다. 소지섭은 완전 대상"이라고 밝혀 웃음을 안겼다. 유연석은 "저 대상 생각도 안 했다"고 당황했고 유재석 역시 "근데 아쉽긴 하다"고 맞장구를 쳤다. 차태현은 "운이 오지게도 없다"고 안타까워해 웃음을 자아냈다.

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유연석은 "SBS 연말 시상식은 아니지만 내부에서는 상을 받았다. 미리 당겨주신 거 같다"고 밝혔고 차태현은 "너는 그냥 시상식에 오지 말라는 얘기"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com