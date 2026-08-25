송가인, '신내림' 母 경고 무시했다가 죽을 뻔…"119 출동했다" ('플레이리스트 109')

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 송가인이 신내림을 받은 어머니의 조언을 따르지 않았다가 실제로 죽을 뻔했던 아찔한 일화를 털어놨다.

25일 방송된 MBC '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'(이하 '플레이리스트 109')에서 송가인이 자신의 버팀송을 공개하며 음악 인생과 가족에 대한 이야기를 전했다.

이날 송가인은 '부모님도 국악을 하셨냐'는 말에 "영향을 받았다. 엄마가 국가무형문화재 제72호 '진도 씻김굿' 전승 교육사로 활동하고 계신다"라고 밝혔다. 그는 "엄마가 하시는 걸 보고 배우다 보니까 영향을 좀 많이 받는 것 같다"라고 밝혔다.

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국악에서 트로트로 전향한 송가인은 '당시 어머님은 반대 안 하셨냐'는 물음에 "오히려 트로트를 추천해 주셨다. 어머니가 KBS1 '전국노래자랑'이 진도에 온다며 먼저 출연을 권유해서 나갔는데 1등을 했다"라고 당시를 회상했다.

'전국노래자랑' 나가자마자 최우수상을 수상한 송가인은 바로 그해 연말 결선에도 출전해 우수상을 받으며 실력을 증명했다. 그는 "그렇게 트로트 가수의 길을 걷게 됐다"라고 설명했다.

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송가인은 TV조선 '미스트롯' 출연 당시도 떠올렸다. 그는 "섭외 전화를 받고 고민이 됐다"라면서 "일반인들도 나오고 현역 가수들도 나올 텐데 떨어지면 창피하지 않나"라며 선뜻 출연을 결정하기 어려웠다고 밝혔다.

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송가인은 "엄마한테 전화를 해서 물어봤는데 엄마가 단번에 '나가라. 나가면 대박 난다'고 하셨다"라면서 "어머니가 무녀시다. 신내림을 받으셨다"라고 전했다.

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딘딘은 어머니의 남다른 통찰력으로 도움받은 적이 있는지 물었다. 이에 송가인은 "일이 있으면 엄마한테 상담한다. 엄마가 조심하라고 하는 건 조심한다"라며 "말 안 들어서 한번 죽을 뻔한 적도 있다"라며 큰 사고를 당할 뻔했던 아찔한 경험도 공개했다.

그는 "엄마가 물 조심하라고 경고했는데, 말 안 듣고 물가에 갔다가 진짜 죽을 뻔했다"라면서 "119 구조대가 와서 물에서 빼줬다"라고 털어놨다. 그러면서 송가인은 "그래서 엄마를 100% 신뢰한다"라고 덧붙였다.

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anjee85@sportschosun.com