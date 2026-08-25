"돈 많이 벌더니 사치 심해졌나"…송가인, 백화점 VIP 된 '진짜 이유' ('플레이리스트 109')

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 송가인이 백화점 VIP가 될 정도로 남다른 '플렉스'를 한 이유가 공개됐다.

25일 방송된 MBC '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'(이하 '플레이리스트 109') 에서 송가인이 자신의 버팀송을 공개했다.

이날 송가인 자신을 추측할 힌트로 제시된 'VIP'에 대해 "내가 잘되고 나서 백화점을 자주 갔다. 그래서 VIP가 됐다"라고 밝혔다.

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그는 "백화점을 자주 간 이유가 잘되고 나서 무명 때 나한테 잘해주셨던 분, 고마웠던 분들 선물 사러 갔다. 맨날 선물만 사러 가다 보니까 VIP가 됐다"라고 설명했다.

딘딘은 "한 때 그런 소문이 있었다. '송가인 보고 싶으면 백화점 가라'고 했었다"라고 말해 웃음을 안겼다. 이어 그는 "사람들이 '돈 많이 벌고 사치가 심해졌나 보다'고 했는데 알고 보니까 매번 지인들 선물을 사기 위한 거였다"라고 밝혔다.

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송가인은 "선생님, 친구, 부모님 지인, 가족들에게 보답을 했다"라고 전했다.

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무명 시절 자신에게 힘이 되어준 사람들을 잊지 않고 성공한 뒤 직접 보답에 나선 송가인의 모습에 출연진들도 감탄했다. 이석훈은 "너무 멋지다"라면서 "돈을 아무리 많이 벌어도 다 쓸 수 있는 게 아니다"라며 단순히 돈을 소비하는 것보다 주변 사람들에게 의미 있게 사용하는 송가인의 방식에 감탄했다.

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anjee85@sportschosun.com