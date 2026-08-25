"300번 넘게 도움받더니.." 박위 CCTV 공개에 KTX 직원들 "서운하다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 유튜버 박위의 KTX 낙상 사고 CCTV 공개를 두고 논란이 이어지는 가운데, 그가 KTX를 300여 차례 이용하며 도움을 받아왔다는 사실이 전해지면서 현장 근무자들의 서운함도 커지고 있다.

25일 유튜브 채널 '연예 뒤통령이진호'에는 ''공익 요원 특정, 범죄입니다' 박위 CCTV 입수 미스터리.. 현직 변호사가 경고한 진짜 이유'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 이진호는 이승재 변호사와 함께 최근 논란이 된 박위의 KTX 낙상 사고 CCTV 공개 문제를 짚었다.

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그는 박위의 KTX 낙상 사고를 다루면서 "제가 이걸 다루다 보니까 KTX에서 근무하시는 분들의 제보도 이어졌다"고 밝혔다.

이진호에 따르면 박위는 KTX를 300여 차례 넘게 이용하면서 KTX 측으로부터 여러 차례 도움을 받아온 것으로 전해졌다. 그는 "그간에 한번도 문제가 없었는데 이번 영상에 대해서만 올린 부분에 대해서 굉장히 안타까움을 표했다"고 전했다.

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이어 "기차라는 게 시발역과 종착역이 있는데, 중간 하차역에서 박위 씨 같은 분들이 내리시면 기차가 지연될 수밖에 없다고 한다. 그런데 많은 분들이 양해를 해주는 부분"이라며 "그런 부분에 대한 감사함 없이 공익근무원을 저격하기 위한 목적으로 한 게 아니냐는 안타까운 목소리가 나오고 있다"고 주장했다.

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이에 이 변호사 역시 "박위 씨가 수백 차례에 걸쳐 이용하고 다른 시민들의 양해도 받았다면 마땅히 이런 부분에 대한 감사 표시가 먼저 있어야 했을 것 같다"며 "아무래도 안타까운 상황인 것 같다"고 했다.

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특히 이진호는 "현장에서 일하시는 분들이 굉장히 힘들어하시더라. 서운해하시겠죠?"라며 KTX 현장 근무자들의 입장을 전했다.

앞서 박위는 KTX에서 내리던 중 사회복무요원의 발에 걸려 휠체어에서 넘어지는 사고를 당했다. 이후 당시 역사의 CCTV 영상을 자신의 유튜브 채널을 통해 공개하면서 논란이 불거졌다. 일각에서는 사고 당시 자신을 도우려던 사회복무요원을 공개적으로 문제 삼은 것 아니냐는 지적도 나왔다.

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jyn2011@sportschosun.com