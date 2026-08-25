"고윤정·이영애 있다" 극찬받은 윤석민 아내..남편은 "좀 맛 갔다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 전 야구선수 윤석민이 아내 김수현의 미모를 극찬하는 듯하다가 돌연 "좀 맛(?)이 갔다"고 말해 스튜디오를 발칵 뒤집었다.

25일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서는 새롭게 합류한 '언터처블' 윤석민, 김수현 부부의 결혼 11년 차 일상이 공개됐다.

이날 윤석민은 아내 김수현과 카메라 앞에 섰다.

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빼어난 미모의 김수현의 등장에 패널들은 "배우 고윤정씨도 있고 이영애 씨도 있다. 역대급 미모가 나왔다"고 감탄했다.

그런데 이때 윤석민은 "아내가 원래는 더 예뻤는데 좀 맛(?)이 간거다. 연애할 때는 더 예뻤다"고 말해 원성을 샀다.

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김수현은 배우 김예령의 딸이기도 했다. 그녀는 "저도 예전에 연기를 전공했다. 배우에 도전, 잘하려고 하는 찰나에 남편이 저를 낚아채는 바람에 배우의 꿈을 접고 지금은 아이 둘을 키우는 주부가 됐다"고 자신을 소개했다.

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이에 윤석민은 "배우 했으면 성공하기 쉽지 않았을수도 있다. 저랑 결혼을 잘 선택한거다"라고 말해 또 한번 질타를 받았다.

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jyn2011@sportschosun.com