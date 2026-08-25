송가인 "얼굴도 몸매도 안 된다고" 8년 무명 설움…'미스트롯' 1등으로 복수 ('플레이리스트 109')

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 송가인이 8년간 이어진 무명 시절의 설움을 털어놨다.

25일 방송된 MBC '오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109'(이하 '플레이리스트 109') 에서 송가인이 자신의 버팀송을 공개했다.

이날 송가인은 자신의 인생을 바꾼 프로그램인 '미스트롯' 출연 당시를 떠올렸다. 그는 "섭외 전화를 받고 고민이 됐다. 일반인들도 나오고 현역 가수들도 나올 텐데 떨어지면 창피하지 않나"라며 당시 고민을 털어놨다.

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그는 "엄마한테 전화를 해서 물어봤는데 엄마가 단번에 '나가라. 나가면 대박 난다'고 하셨다"라면서 "어머니가 무녀시다. 신내림을 받으셨다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

송가인은 '미스트롯' 가장 기억에 남는 순간으로 첫 무대를 꼽았다. 그는 "2회 방송 끝날 때쯤에 '진짜가 나타났다'라면서 1절만 보여줬는데 그때부터 난리가 났다"라면서 "이후 댓글이 폭발했다. 댓글이 신기해서 밤새 댓글을 보고 잤다"라고 떠올렸다.

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그는 "첫 번째 라운드했을 때 내가 1등 한 걸 보고 '나는 돈도 없고 백도 없고 기획사도 없고 아무것도 없는데 내가 1등 한 걸 보니 여긴 비리가 없구나' 생각이 들었다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

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송가인은 8년간의 무명 시절도 떠올렸다. 그는 "무대도 없고 설 자리도 없었다"라면서 "매니저나 차가 없어서 버스 타고 다니면서 의상도 직접 사서 리폼했다"라면서 힘들었던 시간을 떠올렸다. 이어 "출연료도 제대로 못 받았던 상황도 너무 많았다"라고 털어놨다.

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이어 서러웠던 순간에 대해 "직접 구매한 의상을 입고 녹화를 하러 갔는데 '또 똑같은 옷 입고 왔냐'고 하더라"라면서 아직 잊히지 않은 당시 상황을 떠올렸다. 그는 "마음에 큰 상처가 되더라"면서 "'너는 얼굴도 안되고 몸매도 안 되니까 노래로 승부해야 된다'고 하더라. 또 상처받았다"라고 고백했다.

그는 "'나는 얼굴도 안되고 몸매도 안되고 얼굴 없는 가수로 지내야 하나' 자존감이 엄청 낮아졌다. 지하 바닥 끝까지 내려갔다"라면서 "그 상태로 '미스트롯'에 나갔다"라고 전했다.

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송가인은 "그때 '두고봐라'는 마음이었다"라면서 "'미스트롯' 1등이 최고의 복수였다"라고 밝혔다. 이어 "최고의 복수는 성공이라고 생각한다"라면서 "그런 시간이 있었기 때문에 한스럽게 노래하지 않았나라는 생각도 든다"라고 덧붙였다.

anjee85@sportschosun.com