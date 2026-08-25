"'나혼산' 다 설정이야" 전현무 반박이 무색…즉흥 여행 조작설에 '난감'

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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 전현무가 '나혼산' 조작설에 휘말린 가운데, 젝스키스 이재진의 발언이 다시 눈길을 모으고 있다.

지난 2017년 MBC '전지적 참견 시점'에서는 젝스키스 이재진이 출연했다. 이재진은 '나 혼자 산다'에 대해 이야기하더 중 "집 공개 되는 게 싫어서 안 했는데 집을 임대해주는 게 있더라. 한 달 정도 빌려서 살면 된다. 어차피 다 설정이다"라고 밝혔다. 이에 전현무는 "무슨 소리하시는 거냐. '나 혼자 산다'는 생 리얼"이라며 발끈했지만 이재진은 "'나 혼자 산다' 다 설정 아니냐"고 계속 설정을 의심했다. 이에 전현무는 "집이 설정인 줄 알았냐. 다 본인 집에서 하는 것"이라며 이재진의 발언에 반박했다.

무지개 회장으로서 자부심을 보였던 전현무의 발언이지만 정작 전현무가 조작설에 휘말리며 논란이 되고 있다. 지난 14일, 21일 방송된 MBC 예능프로그램 '나혼자산다'에서는 전현무가 시간을 쪼개 무작정으로 카자흐스탄으로 29시간 여행을 떠난 모습이 그려졌다. 평소 계획 없이 공항에서 목적지를 정해 떠나는 '무작정 여행'을 즐겨왔다는 전현무는 이번에도 공항에서 목적지를 정하고, 즉석에서 비행기표를 발권해 카자흐스탄으로 떠났다. 비행기표를 끊자마자 렌터카, 숙소를 예약한 전현무는 시간 압박에도 카자흐스탄 알마티를 야무지게 즐겼다.

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하지만 방송이 전파된 후 네티즌들은 즉흥 여행이라는 콘셉트로 이뤄진 철저한 촬영이었다며 아쉬움을 드러냈다. 특히 네티즌들이 지적한 건 전현무가 손쉽게 렌터카를 빌리는 장면이었다. 카자흐스탄에서는 렌터카를 이용하려면 현지 영사관에서 공증을 받거나 카자흐스탄 대사관에서 면허를 따로 공증받아야 한다는 것. 특히 스태프들이 함께 하는 촬영에서 즉흥 여행은 불가능하다며 '나 혼자 산다' 측의 즉흥 여행 콘텐츠가 무리수였다며 지적했다.

이 가운데 지난 21일 카자흐스탄 정부 홈페이지 내 알마티시 공식 페이지에는 MBC 예능프로그램 '나 혼자 산다' 촬영이 알마티시 관광당국의 지원을 받아 진행됐다고 밝혀 조작 논란은 더욱 커졌다.

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하지만 '나 혼자 산다' 측은 25일 조작설에 대해 반박했다. '나 혼자 산다' 측은 "전현무 씨의 카자흐스탄 여행은 방송에 공개된 내용 그대로, 카자흐스탄으로 출발하기 직전 공항에서 현지 렌터카 업체에서 요구한 국제운전면허증과 여권을 제출하고 차량을 대여한 것"이라며 "방송 이후 현지 렌터카 이용 방법에 대한 문의가 있어 주카자흐스탄 대한민국 대사관에 확인한 결과, 별도의 공증 절차가 필요하다는 사실을 뒤늦게 확인하였다. 대사관 측에서는 이와 같은 문제로 현지에서 피해를 보는 국민이 많아, 다시 한번 안내해 현지를 방문하는 국민들이 피해를 입지 않도록 조치하겠다고 전해왔다"고 밝혔다. 이어 "아울러 이번 카자흐스탄 여행과 관련해 촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실은 없다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com