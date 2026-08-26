[단독] "엄마는 시상식 안 나가?"…정이랑, 아이들 질문에 청룡 트로피로 답했다(BSA 수상인터뷰)

제5회 청룡시리즈어워즈에서 우수 여자예능인상을 수상한 정이랑이 11일 스포츠조선을 방문해 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.11/

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[스포츠조선 정빛 기자] "엄마는 저런 시상식 같은 데 안 나가?" 아이들은 아무렇지 않게 물었지만, 엄마는 쉽게 답하지 못했다.

정이랑(46)에게 그 질문 뒤에는 아무도 알아주지 않는 것 같았던 긴 터널이 있었기 때문이다. 그리고 이제, 그 터널 끝에 마침내 문 하나가 열렸다.

정이랑. 사진제공=쿠팡플레이 '자매다방'

한때는 '애국가가 나오기 직전' 시간대에 출연해 얼굴조차 알리기 어려웠던 무명의 시간. 수많은 캐릭터를 거치며 자신의 이름을 새겨온 정이랑이 마침내 쿠팡플레이 '자매다방'으로 만개했다. 서울 토박이가 구사하는 찰진 경상도 사투리, 이수지와 보여준 실제 혈육 같은 찰떡 호흡, 그리고 표정과 호흡 하나까지 놓치지 않는 디테일.

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제5회 청룡시리즈어워즈 우수여자예능인상은 그 노력에 대한 완벽한 화답이었다. 심사 결과는 7표 중 6표. 아무도 보고 있지 않는 줄 알았던 정이랑의 희극을, 사실은 모두가 보고 있었다.

"일을 하다 보면 '이 길이 맞나?', '내가 맞게 하고 있는 건가?', '잘하고 있는 건가?'라는 물음표가 있었다. 걱정과 고민, 불안이 있었다. 그런데 제가 웃음을 드리면서 활동하는 걸 누군가는 알아봐 주고 계시는구나, 그걸 탁 느꼈다. 잘하고 있다는 증표를 남겨주신 것 같아서 너무 감사했다."

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 우수여자예능인상 수상한 정이랑. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.31/

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그래서 이번 트로피는 수상 이상의 의미를 지닌다. 특히 자신을 다시 한번 세상 앞으로 끌어내 준 '자매다방'으로 받은 상이라는 점이 각별했다.

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"'자매다방'은 저한테 정말 좋은 기회를 준 프로그램이다. 항상 외면당하는 느낌이 있었는데 저를 믿고 좋은 기회를 주셔서 감사했다. 촬영하면서도 '이게 맞나' 싶었고, 얼마나 저를 옥죄고 짓눌렀는지 모른다. 그런데 상이라는 게 '수고했어' 하고 토닥여주면서 보답해주는 것 같으니까 말로 표현이 안 된다."

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 우수여자예능인상 수상한 정이랑. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.31/

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그 옆에는 이수지가 있었다. 실제 자매가 아니냐는 이야기를 듣는 두 사람은 기쁜 순간에도 자매처럼 마음을 나눴다.

"수지는 제가 좋은 일이 있을 때마다 제 눈을 바라보면서 눈이 그렁그렁해진다. 예전에 제가 할머니로 광고를 찍었을 때도 영화관에서 보고 '이거 보니까 눈물 난다'고 했었다. 시상식에서도 눈을 마주쳤는데 '언니 고생했으니까 받아야지' 하는데 저도 눈물이 나더라. 찌릿찌릿하게 마음이 통했다."

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'SNL 코리아'에서 함께한 김원훈의 한마디도 오래 남았다. 정이랑은 김원훈에게 "원훈아, 너 덕이야. 고마워"라고 진담 반 농담 반으로 인사를 건넸다. 돌아온 답은 예상 밖이었다.

"다 정리하고 갈 때 원훈이가 '누나, 나야말로 누나 덕이야'라고 하더라. 말이라도 감개무량했다. 마음이 정말 예쁘지 않느냐. 보잘것없는 누나한테 그렇게 이야기해주니까.. 원훈이 덕분에 힘을 얻었고 의지도 많이 됐다."

오랫동안 존경해온 신동엽과 같은 자리에서 기쁨을 나눌 수 있다는 것도 남달랐다.

"선배님이 되게 좋아하시면서 인자하게 쳐다봐주시더라. 저도 눈으로 감사하다고 했다. 항상 좋은 말씀을 많이 해주신다. 제 인생의 지표이자 리스펙하는 분이다. 그런 분과 그런 자리에 있었다는 것만으로도 영광이었다."

제5회 청룡시리즈어워즈에서 우수 여자예능인상을 수상한 정이랑이 11일 스포츠조선을 방문해 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.11/

가장 감격스러운 순간, 가장 먼저 떠오른 건 역시 두 아이였다. 살아가며 가장 힘을 얻는 원동력이자, 동시에 마음 한켠에 가장 아린 미안함을 품게 하는 존재들.

아이들은 다른 시상식을 보면서 "엄마는 저런 데 안 나가?"라고 묻곤 했다. 그래서 이번 시상식 당일에도 혹시라도 엄마가 상을 받지 못해 아이들이 상처받을까 봐 생방송도 보지 못하게 하고, 심지어 낙심할 자신을 위해 시상식 끝나자마자 떠날 해외여행까지 미리 예약해 뒀다.

하지만 엄마 이름이 불렸다.

"살다 보면 좋은 일 있겠지 했는데, 아기들이 '저런 데 안 나가?'라고 그런 이야기를 하니, 상을 받아보고 싶더라. 못 받으니까 억울하기도 했고…. 이름이 불렸을 때 아기들이 가장 먼저 떠올랐다. 이럴 줄 알았으면 본방사수하라고 할 걸 그랬다.(웃음) '엄마가 잘 살고 있구나' 보여줄 수 있게 해주셔서 감사했다. 찰나의 순간에 많은 생각이 들더라."

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 우수 여자예능인상을 수상한 정이랑이 놀라고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

뒤늦게 수상 장면을 다시 본 아이들은 "안 믿긴다"며 신기해했다. 정이랑은 아이들 앞에서 "엄마 상 탔지!"라고 씩씩하게 자랑하고는 눈물이 날 것 같아 방으로 쏙 들어갔다고.

트로피는 현재 집에 들어서면 바로 보이는 콘솔 위에 자리 잡았다. 하지만 정이랑은 이 청룡 트로피를 시작으로 하나씩 늘어날 상을 상상하며 아예 진열장을 새로 짤 계획이다.

"'워~ 청룡!'이지 않느냐.(웃음) 예쁘게 닦아서 장을 짜서 진열해두려 한다. 지금은 문 열면 바로 보이는 콘솔에 있다. 저도 하나씩 진열해두고 싶다."

제5회 청룡시리즈어워즈에서 우수 여자예능인상을 수상한 정이랑이 11일 스포츠조선을 방문해 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.11/

'하나씩'이라는 말에는 은근한 야심도 담겨 있었다. 이번에는 예능인으로 트로피를 들었지만, 정이랑에게는 여전히 배우로서 이루고 싶은 꿈도 남아 있다. 언젠가 연기상을 받는 날을 상상하며 어머니와 수상소감까지 연습해봤다.

"기회가 있다면 '저는 닥치는 대로 연기하는 정이랑입니다'라고 말하고 싶었다. 많이 좀 써달라고.(웃음) 그런데 그걸 까먹고 말씀을 못 드렸다. 저는 닥치는 대로 연기하는 정이랑이다. 그 이야기를 꼭 하고 싶다."

제5회 청룡시리즈어워즈에서 우수 여자예능인상을 수상한 정이랑이 11일 스포츠조선을 방문해 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.11/

이러한 간절함은 결국 그가 지나온 긴긴 날들의 무게에서 비롯된 것이었다. 정이랑은 오랫동안 혼자서 빠져나올 수 없는 동굴을 걷는 기분이었다. 길은 나오는 것인지, 끝은 있는 것인지 알 수 없던 그 막막한 터널. 그 끝에서 청룡이 드디어 문을 열어줬다.

"저는 항상 일을 할 때 너무 고독하고 보이지 않는 터널을 가는 것 같았어요. '길은 나올까?' 싶고, 동굴 속을 헤매도 답이 안 나오는 느낌이었죠. 그런 저한테 문을 열어준 곳이 청룡입니다. 잊지 못할 은인이죠. 아무도 알아주지 않는 것 같은데 똑똑 찔러서 '잘하고 있어. 네가 최고야. 이번에 진짜 잘해'라고 말해주신 것 같아요. 꺼져가는 불씨에 휘발유를 지펴주시고, 불이 타오를 수 있도록 해줬어요. 장을 열어주신 울타리 같기도 하고, 따뜻한 모닥불 같기도 해요."

제5회 청룡시리즈어워즈에서 우수 여자예능인상을 수상한 정이랑이 11일 스포츠조선을 방문해 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.11/

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com