"분양가 700만원" 윤석민, 명품 가방값 맞먹는 도마뱀 공개 '경악'

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[스포츠조선 정유나 기자] 전 야구선수 윤석민의 역대급 도마뱀 사랑이 공개돼 놀라움을 안겼다.

25일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서는 새롭게 합류한 '언터처블' 윤석민, 김수현 부부의 결혼 11년 차 일상이 공개됐다.

이날 상상을 초월하는 윤석민의 역대급 취미 생활이 공개됐다.

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첫째 아들을 계기로 파충류에 관심을 갖기 시작해 불과 1년여 만에 50마리의 도마뱀을 키우는 '도마뱀 집사'가 됐다는 것. 윤석민은 "2025년부터다. 첫째가 파충류에 관심이 많다. 키우고 싶다고 해서 도마뱀 숍에 방문, 한마리를 키우는게 시작이 됐다. 관심도가 점점 커져서 지금은 50마리까지 키우고 있다"고 설명했다.

집안에는 암컷동, 수컷동, 베이비동으로 나뉜 일명 '도마뱀 아파트'부터 전용 인큐베이터와 촬영 스튜디오까지 갖춰져 있었다. 특히 키우는 도마뱀 중에는 분양가가 웬만한 명품 가방 금액에 달하는 개체도 있다고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

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그는 "이제는 도마뱀 분양도 해보고 싶다. 가장 아끼는 친구의 분양가가 한마리에 몇백만원이다. 웬만한 명품 가방 정도의 금액이다. 키우는 도마뱀의 분양가가 다 세 자릿수다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 실제로 가장 아끼는 '키아'의 분양가는 무려 700만원이었다. 이 외에도 분양가가 3~400만으로 놀라움을 자아냈다.

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윤석민은 도마뱀 관리에 심혈을 기울였다. 특히 온·습도를 상시 관리한다고. 이에 아내 김수현은 "도마뱀 키우는 데 에어컨비만 작년에도 월 70~80만 원 나왔다. 그래서 제 방에는 에어컨을 안 틀고 지낸다"고 못마땅해했다.

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jyn2011@sportschosun.com