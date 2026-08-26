"애가 울어서.." 방송인 P씨 가족, 비행기 '하차 번복' 논란..결국 1시간 지연

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 P씨 가족이 괌행 비행기에서 하차 의사를 번복하면서 항공편이 약 1시간 지연된 사실이 전해져 논란이 일고 있다.

지난 24일 '뉴스보고'에 따르면, 인천국제공항에서 괌으로 향하던 한 항공편이 어린 자녀를 동반한 유명 방송인 P씨 가족의 하차 의사 번복과 수하물 재처리 과정으로 약 1시간 지연된 것으로 전해졌다.

해당 항공편은 지난 23일 오전 10시 5분 출발 예정이었다. 당시 어린 자녀와 함께 비즈니스석에 탑승한 P씨 가족은 아이가 계속 울자 여행 일정을 포기하고, 항공사 측에 하차 의사를 전달한 것으로 알려졌다.

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이에 항공사 측은 P씨 가족의 위탁수하물을 항공기에서 내리는 작업을 진행했다.

그러나 이후 아이가 진정되면서 P씨 가족이 다시 탑승하겠다는 의사를 밝혔고, 내려놓았던 수하물을 다시 싣는 절차가 이어졌다. 매체는 당시 현장에서 수하물이 항공기에서 내려진 뒤 약 33분 후 다시 적재되는 모습이 확인됐다고 보도했다.

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이 과정에서 예정된 출발 시간이 지나도록 항공기가 출발하지 못하면서 기내에 있던 약 200명의 승객들이 장시간 대기한 것으로 알려졌다. 특히 승객들 사이에서는 단순한 출발 지연뿐 아니라 지연 상황에 대한 안내가 충분하지 않았다는 불만도 제기된 것으로 전해졌다.

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P씨 가족은 결국 해당 항공편을 이용해 괌에 도착했다. 이후 현지 숙박시설에서 가족의 모습이 포착된 것으로 알려졌다.

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다만 이번 지연과 관련해 P씨 측의 공식 입장은 아직 알려지지 않았다.

jyn2011@sportschosun.com