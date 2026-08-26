강재준♥이은형, 말 느려 오열한 子 근황 "느릿느릿해도 크려고 노력 중"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 강재준 이은형 부부의 아들이 말이 점점 늘고 있는 모습으로 응원을 받고 있다.

강재준 이은형 부부의 유튜브 채널에서는 25일 '2살 첫 족발 먹방'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

강재준은 이날 처음으로 현조에게 족발을 먹여봤다. 2살에 족발 맛에 눈을 뜬 현조 군은 직접 고기를 집어 먹을 정도로 만족스러워하는 모습. 현조 군은 "맛있어?"라는 질문에 "응"이라고 답하며 열심히 먹방을 펼쳤다.

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이에 강재준은 "막걸리도 먹을 수 있을 거 같은데?"라고 농담했고 현조 군은 '막걸리'라는 단어를 따라 하려 노력했다. 이 모습을 본 이은형은 "현조 오늘 새로운 말 했다"며 '코코넛'이라는 단어를 새로 배웠다고 밝혔다. 이에 현조 군은 "엄마 코코", "아빠 코코" 등의 말을 했고 이와 함께 '점점 말을 시작하는 2살 현조'라는 자막이 달렸다. 계속 단어를 말하려는 현조 군의 모습에 이은형은 "현조가 말하려고 노력하네 그래도. 느릿느릿해도 크려고 노력하는 거야. 최고야"라고 기뻐했다.

족발을 먹은 후에는 망고를 먹었다. 망고를 먹기 전 이은형은 망고라는 단어를 말하게 시켰고, 현조 군은 열심히 따라했다. 강재준은 "목소리가 좀 컸다"고 놀랐고 이은형 역시 또렷해진 현조 군의 발음에 놀랐다.

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한편, 지난 3월 이은형 강재준 부부는 유튜브 채널을 통해 아들 현조 군에 대한 걱정을 고백했다. 강재준은 "저희 현조가 말이 좀 느린 거 아니냐는 얘기가 많아서 걱정이 되는 부분도 있고 현조 개월 수에 비해서 발달 과정이 어떤가도 너무 궁금하다"며 육아 전문가를 만나 고민을 털어놨다.

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이은형 역시 "우리를 잘 안 보는 느낌 때문에 걱정이 됐다. 호명이나 이런 건 너무 좋은데"라며 아들 걱정에 눈물까지 흘렸다고 밝혔다. 이에 전문가는 "사람보다 새롭고 내가 관심 있어하는 것에 관심이 더 많은 아이"라고 이은형을 안심시켰다. 이후 이은형 강재준 부부는 점차 말이 트이는 현조 군의 모습을 공개해 많은 응원을 받았다.

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wjlee@sportschosun.com