전현무 '무작정 여행' 조작설에 지인까지 등장 "'나혼산' 모티프 된 실제 영상"

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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 전현무가 '나혼산' 조작설에 휘말린 가운데, 지인이 대신 나서 전현무의 진정성을 알렸다.

전현무의 지인 A씨는 25일 자신의 계정을 통해 "전현무작정의 시작!! 이번에 '나혼자산다' 카자흐스탄편의 모티브가 된 실제영상들"이라며 여러 편의 영상을 공개했다.

공개된 영상 속에는 전현무와 A씨가 공항에서 만나 즉흥에서 여행지를 정하고, 곧바로 떠나는 모습 등이 담겼다. 이 과정에서 전현무는 '나 혼자 산다'에서처럼 항공사 카운터에 가능한 날짜에 떠날 수 있는 여행지에 대해 문의하기도 했다.

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A씨는 "공항에 가서 항공사데스크에 가서 스케줄에 맞는 표 구하기. (차 안에서 안됨. 공항에서 해야 스릴 있음. 실패하면 실패한대로) 그러나 데스크에서는 실패. 포기하기 직전이었지만. 그래도 공항에서 밥을 먹으면서 인터넷으로 표를 찾기 시작. 항공권 구매 사이트에서 딱 맞는 여행지 발견. 다행히 짐이 없어서"라며 "심지어 두 자리가 없어서 각자 다른 비행기타고 다른 시간대에 출발. 4시간 동안 비행기 타고 1시간 먼저 도착!!! 1시간 뒤에 형 도착. 호텔 옆 야장에서 밥 먹고 4시간 자고 바로 돌아다니기 24시간 후에 다시 한국으로 컴백!!"이라며 전현무와 함께 했던 '무작정 여행' 코스를 밝혔다. 전현무 역시 해당 영상에 '좋아요'로 화답했다.

A씨가 공개한 영상은 전현무가 방송 전부터 실제로 이 같은 방식의 즉흥 여행을 해왔다는 점을 보여준다. 다만 해당 영상이 이번 '나 혼자 산다'의 조작설까지 해소하는 것은 아니다. 전현무가 과거 실제로 즉흥 여행을 즐겼다는 사실과 이번 방송의 여행 과정이 실제 즉흥적으로 진행됐는지는 별개의 문제이기 때문이다.

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지난 14일, 21일 방송된 MBC 예능프로그램 '나혼자산다'에서는 전현무가 시간을 쪼개 무작정으로 카자흐스탄으로 29시간 여행을 떠난 모습이 그려졌다. 평소 계획 없이 공항에서 목적지를 정해 떠나는 '무작정 여행'을 즐겨왔다는 전현무는 이번에도 공항에서 목적지를 정하고, 즉석에서 비행기표를 발권해 카자흐스탄으로 떠났다. 비행기표를 끊자마자 렌터카, 숙소를 예약한 전현무는 시간 압박에도 카자흐스탄 알마티를 야무지게 즐겼다.

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하지만 실제로는 복잡한 절차가 필요한 렌터카 이용 방식과 달리 전현무가 손쉽게 렌터카를 수령한 점, 스태프들이 한꺼번에 움직이는 여행에서 모든 게 순조롭게 이뤄졌다는 점에서 전현무의 즉흥 여행 콘셉트가 과하다는 지적이 불거졌다. 이 가운데 지난 21일 카자흐스탄 정부 홈페이지 내 알마티시 공식 페이지에는 MBC 예능프로그램 '나 혼자 산다' 촬영이 알마티시 관광당국의 지원을 받아 진행됐다고 밝혀 조작 논란은 더욱 커졌다.

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하지만 '나 혼자 산다' 측은 25일 조작설에 대해 반박했다. '나 혼자 산다' 측은 "전현무 씨의 카자흐스탄 여행은 방송에 공개된 내용 그대로, 카자흐스탄으로 출발하기 직전 공항에서 현지 렌터카 업체에서 요구한 국제운전면허증과 여권을 제출하고 차량을 대여한 것"이라며 "아울러 이번 카자흐스탄 여행과 관련해 촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실은 없다"고 해명했다.

wjlee@sportschosun.com