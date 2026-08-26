"세상 떠난 동생 애도가 죄?" 변지원, 故 변영훈 추모에 쏟아진 악플 피해

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 겸 시니어 모델 변지원이 악플 피해를 밝혔다.

변지원은 25일 "많은 분들이 애도의 뜻을 전하고 과거 팬이었음을 말하고 고인의 안식을 빌어주시기도 하고요. 어떤 분들은 이런 사진 이런 글 올리는 의도가 뭘까? 궁금하다고 하시더라고요. 어떤 분들은 심하게 말씀하시기도 하고요. 어떤 분들은 동생사진 더 올려야 하지 않겠냐고도 하시고요. 아무 이유 없어요. 감사합니다"라는 글을 게재했다.

앞서 변지원은 "32살 영훈아 보고 있니? 듣고 있니? 많은 분들이 너 기억해주시고 애도하셔. 너 살았을 때 한번도 해주지 못했던 말 넌 참 멋졌어. 멋진 삶은 아니지만 이렇게 많은 팬 분들이 계신 줄 몰랐어. 너 멋져. 그곳에서 잘 지내. 사랑한다 동생"이라며 동생 변영훈의 33주기를 앞두고 추모의 글을 남겼다. 이를 두고 많은 팬들이 함께 안타까워하며 애도의 뜻을 전했지만 일각에서는 선 넘은 악플을 남긴 것으로 보인다.

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한편, 배우 변영훈은 1993년 8월 28일 영화 '남자 위에 남자' 촬영 중 헬기 추락 사고로 세상을 떠났다. 향년 31세. 당시 변영훈을 포함해 7명이 사고로 사망해 안타까움을 더했다.

변영훈은 1989년 13기 공채 탤런트로 데뷔해 '분노의 왕국', '울 밑에 선 봉선화' 등의 드라마에 출연하며 얼굴을 알렸다.

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wjlee@sportschosun.com