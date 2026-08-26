"57세 맞아?" 엄정화, 레드 팬츠+복근 노출...후배 키키와 댄스 챌리지까지

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 겸 배우 엄정화가 57세의 나이가 믿기지 않는 스타일링과 여전한 춤 실력을 공개해 눈길을 끌었다.

엄정화는 25일 자신의 SNS를 통해 "키키 만났어. 너무 귀엽지 뭐. 나 키키 음악 좋아해"라는 글과 함께 사진과 영상을 공개했다.

사진 속 엄정화는 후배 걸그룹 키키를 만나러 가기 전, 거울 앞에서 자신의 모습을 촬영하며 남다른 패션 감각을 뽐냈다.

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이날 엄정화는 민소매 크롭톱에 강렬한 레드 트레이닝 팬츠를 매치했다. 크롭톱 사이로 운동을 통해 완성한 탄탄한 복근이 살짝 드러나 시선을 끌었다.

여기에 귀여운 털모자와 화려한 색감의 팔찌, 명품 가방을 더하며 자신만의 개성 넘치는 스타일링을 완성했다. 50대 후반의 나이에도 과감한 의상을 자연스럽게 소화하는 모습에 감탄이 이어졌다.

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엄정화는 키키를 만나 키키의 신곡 'Pop Off Pop Off' 챌린지 중인 모습도 공개했다. 이 과정에서 엄정화는 챌린지를 완벽하게 소화하며 여전한 춤 실력을 자랑해 시선을 끌었다.

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한편, 엄정화는 지난 12일 개봉한 영화 '오케이 마담2'를 통해 관객들과 만나고 있다.

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anjee85@sportschosun.com