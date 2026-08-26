'39세' 박재범, 관절 노화로 텀블링하다 인대 70% 찢어져…"몸이 달라"('고막남친')

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 박재범이 39세가 된 후 달라진 몸 상태를 솔직하게 털어놨다

지난 25일 KBS 측은 "응 그거 노화야. 팩폭 맞은 박재범"이라는 제목으로 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에 출연한 박재범의 모습을 담은 영상을 공개했다.

영상 속 박재범은 "작년 콘서트 준비하면서 텀블링 연습을 하면서 인대가 70% 정도 찢어졌다"라고 밝혔다.

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이에 성시경은 "춤꾼들은 그걸 그렇게 계속하고 싶은 거냐"라며 놀랐고, 박재범은 "아직 몸무게도 비슷하고 운동 신경이 있어서 가볍다"라고 말했다.

하지만 39세가 된 만큼 예전과 달라진 부분도 있었다. 박재범은 "어쩔 수 없이 관절의 노화가 왔다"라면서 "똑같이 해도 몸이 받아들이는 게 다르더라"고 털어놨다.

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이에 성시경 역시 자신이 느끼는 노화의 증상을 언급하며 공감대를 형성했다. 성시경은 "눈이 두 개에서 하나가 된 게 아니라 눈이 똑같이 있는데 잘 안 보인다"라며 시력과 관련한 노화 증상을 재치 있게 표현했다. 박재범은 "맞다. 그런 거와 비슷하다"라고 공감했다.

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이어 성시경은 "어르신 말씀이 틀린 게 하나도 없다. 결국 다 늙게 돼 있다. 그래서 인생이 참 재미있는 것 같다"라면서 "자꾸 대본도 멀리 본다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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그러면서 그는 "(신)동엽이 형 웃긴 게 노화 들키기 싫어서 (대본을)멀리 보고 빨리 확인한 다음에 대본을 가까이 대고 안 보이는데 읽는 척한다고 하더라"라고 전해 웃음을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com