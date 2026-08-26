'이혼' 린 "여전히 심신미약 상태…그래도 나아가는 길 위에 서 있다"

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 린이 이혼 후 여전히 마음이 완전히 회복되지는 않았지만, 조금씩 앞으로 나아가고 있다고 밝혔다.

린은 25일 자신의 SNS를 통해 최근 자신의 심경이 담긴 장문의 글을 게재했다.

린은 "그러니까 할 말이 딱히 있어서 여러 캡션을 선택한 것은 아니다"라면서 "내가 어느 날부터인가 슬프지도 기쁘지도 않고 다양한 대상들에게 어떤 기대도 실망도 없이 조금은 무딘 채로 살아가고 있다는 생각을 한다"라며 최근 자신의 마음을 솔직하게 털어놨다.

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이어 "그런 날들 안에서도 맛있는 밥을 챙겨주고 기 살려주는 고마운 사람들이 있다는 것에 정신이 차려지기도 하고 무대에 서서 거대한 폭으로 수축하고 이완하는 심장을 고스란히 느낄 때마다 한 장면도 버리지 못할 유의미한 시간을 통과하고 있다고 생각한다"라고 전했다. 그러면서 "맨날 이랬다저랬다. 사실 '이 어느 장단 세진'이 내 풀네임"이라며 웃었다.

특히 린은 현재 자신의 상태를 직접적으로 언급했다. 그는 "하여간에 나는 여전히 심신미약의 상태이지만 그래도 다행인 것은 뒤로 가는 길 말고 나아가는 길 위에 서 있다는 거다"라면서 "누가 인정하지 않더라도 그냥 내가 그렇다면 그런 거다"라고 밝혔다.

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또한 린은 푸짐하게 차려진 음식과 함께 "자꾸만 맛있고 건강한 음식을 챙겨주시면 이처럼 내 기세가 아주 등등해진다. 스태프들과 잘 나눠 먹었다"라며 자신을 위해 음식을 챙겨준 이들에게 고마움을 표현했다.

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이어 "먹을 것을 선물해 주는 분들의 마음을 내가 잘 안다. 그래서 더 감사하다"라고 덧붙이며 주변의 따뜻한 마음에 감사한 마음을 드러냈다.

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한편, 린은 지난해 8월 가수 이수와 결혼 11년 만에 이혼했다.

린은 최근 어머니와 함께 SBS '미운 우리 새끼'에 출연한 가운데 어머니는 딸의 이혼 소식을 들었을 당시의 심경을 털어놓기도 했다.

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당시 어머니는 "갑자기 이혼한다 찾아와서"라고 말을 꺼내며 "요즘 이혼이 흔하다 해도 부모 마음이 그렇지 않다. 잘 살면 좋지만 어쩔 수 없는 거 아니냐"라고 털어놨다. 이어 "얼마나 힘들었으면 그랬을까 싶다가도"라고 말을 잇지 못했고, 이에 린은 "내가 더 잘 살겠다"라고 말하며 어머니를 안심시켰다.

anjee85@sportschosun.com