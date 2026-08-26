"3개월 만에 12kg 빠져" 정선희, 앙상했던 과거..이경실 "어떻게 될까 무서웠다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 개그우먼 정선희가 힘든 시절 3개월 만에 12kg이 빠졌던 사실을 털어놓으며, 당시 곁에서 식사를 챙겨준 이경실의 따뜻한 일화가 재조명됐다.

25일 오후 유튜브 채널 '롤링썬더'의 '신여성'에는 '잘 버텨줘서 고마워' 웃음 뒤에 숨겨둔 언니들의 진짜 이야기(동물농장 썰, 명수 짝사랑 정리, 은인 이경실)'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 방송에는 정선희가 게스트로 출연해 이경실, 조혜련과 이야기를 나눴다.

이날 이경실은 정선희가 힘든 시간을 보내던 당시 곁을 지켜줬던 일화를 공개해 눈길을 끌었다.

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정선희가 당시 몸이 많이 약해졌을 때 이경실은 남편과 함께 식사를 챙겨줬다고. 이경실은 당시 정선희의 몸 상태가 눈에 띄게 안 좋아져 걱정이 컸다며 "선희가 몸이 너무 약하고 정말 어떻게 될까 무서웠다 그때는"이라고 회상했다.

정선희 역시 많이 야위었던 당시를 회상하며 "그때가 세달 만에 12kg 빠졌을 때였다"라고 고백해 안타까움을 자아냈다.

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이에 이경실이 음식을 사주려고 했지만, 정선희는 "아무것도 먹고 싶지 않다"고 했다고. 이를 들은 이경실이 "나와 나와. 너 그럼 죽을래? 살아야 될 거 아니야"라며 밖으로 데리고 나왔고, 남편 등과 함께 음식을 먹으며 힘을 북돋았다는 설명이다.

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특히 이경실은 정선희가 다시 방송에 복귀했던 순간을 떠올리며 눈물을 보였다. 이경실은 "어느 날 동물농장을 딱 했을 때 난 진짜 텔레비전 보면서 그렇게 울어본 적이 처음"이라며 "어떤 아이돌이 나와서 화면을 꽉 채운 것보다 더 기쁘더라"고 말했다.

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마지막으로 이경실과 조혜련은 정선희에게 "건강 잘하면서 우리 오래오래 보면서 살자"며 따뜻한 인사를 건넸다. 정선희 역시 두 사람에게 고마움을 전하며 훈훈하게 방송을 마무리했다.

jyn2011@sportschosun.com