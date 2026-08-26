고우리, 남편 없이 홀로 출산하나..출장 소식에 "아 망했다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 걸그룹 레인보우 출신 고우리가 출산 예정일과 겹칠 수 있는 남편의 미국 출장 소식에 당황하며 예비 엄마로서의 솔직한 심경을 전했다.

25일 고우리의 유튜브 채널에는 '출산 예정일에 출장 간다는 남편… 태교여행에서 처음 들었습니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 출산을 앞두고 남편과 괌으로 태교여행을 떠난 고우리의 모습이 담겼다.

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이날 고우리는 여행 중 남편으로부터 예상치 못한 이야기를 들었다. 남편이 출산 예정일과 가까운 시기에 미국 출장을 갈 수도 있다는 것.

고우리는 남편에게 "10월 첫째 주 아니면 둘째 주"라며 출산 예정일을 언급했고, 남편은 "그때 미국에 가야 될 수도 있는데 그럼 좀 애매할까?"라고 조심스럽게 물었다.

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이에 고우리는 "출산 예정일에 출장 간다고 하면 어떡하냐"며 당황한 기색을 보였다. 고우리는 "아니 그 전이라고 해도 오빠가 없잖아"라며 "아 망했다"고 난감해했다.

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이후 고우리는 "내가 조리원에 있을 때 오빠 갔다 와야 된다. 내가 조리원에 혼자 있는게 낫겠다"라고 말했다.

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고우리는 남편의 잦은 출장을 이해하고 있다고도 밝혔다. 그는 "우려하던 일이 발생했다"며 "원래 연애할 때도 엄청 출장이 많아서 한 달에 진짜 한두 데이트 했나? 엄청 바쁜 사람이구나 생각했다"고 회상했다.

그러면서도 "엄청 성실하고 그런 매력이 있어서 열심히 사는 그런 남자를 내가 좋아하더라"며 "일 때문에 어쩔 수 없는 것에 대해서는 내가 좀 관대하다"고 말했다.

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이어 "지금은 열심히 벌어야 될 때고 아이를 위해서라도. 제가 어쩔 수 없이 아이를 다 케어해야 되고 그런 점들이 있겠지만 어떻게 어떻게 하겠냐. 그럴 때는 그렇게 해야죠. 이해를 하고"라고 담담하게 말했다.

하지만 마지막에는 "말은 이렇게 하지만 두려운 건 사실"이라며 "나 잘할 수 있겠지"라고 털어놔 출산을 앞둔 예비 엄마의 솔직한 심경을 드러냈다.

한편 고우리는 지난 2022년 5살 연상의 사업가와 결혼식을 올렸다. 현재 임신 중이다.

jyn2011@sportschosun.com