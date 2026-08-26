박수홍 가족, 딸 울음에 비행기 탑승 번복→1시간 지연설에 갑론을박.."민폐vs사과했으면 끝"

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 박수홍, 김다예 부부가 딸의 울음으로 국제선 항공편에서 하차했다가 재탑승하면서 항공기 출발이 1시간가량 지연됐다는 의혹이 제기됐다. 이를 두고 누리꾼들 사이에서 갑론을박이 벌어졌다.

25일 온라인 커뮤니티 등을 통해 지난 23일 괌으로 출발하는 대한항공 KE415편이 지연됐다는 내용이 확산됐다.

게시물에 따르면 박수홍 가족은 이 항공기 비즈니스석에 올랐지만 딸이 계속 울어 하차를 선언, 수하물도 뺐지만 딸의 울음이 그쳤다며 재탑승했다. 이후 승객들에게 사과했다.

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한 누리꾼은 "탑승 당시 영상 보고 왔는데 (박수홍은) 죄송하다고 사과하고 있고 애는 비명을 지르면서 울고 있다"라고 말했고, 당시 박수홍 가족의 수하물을 찾는 직원들의 모습이 사진을 통해 공개되기도 했다.

누리꾼들은 박수홍 가족의 행동을 두고 민폐라고 지적하는가 하면, "애가 얼마나 울었으면 그랬겠나. 사과하면 된 것 아니냐"며 옹호하는 등 엇갈린 반응을 보였다. 일각에서는 연예인이라는 이유로 특혜를 받은 것 아니냐는 의혹도 제기했다.

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실제 대한항공 측이 2023년 공개한 공식 뉴스룸 자료에 따르면, 자발적 하기는 항공사는 물론 다른 승객들에게도 유·무형의 피해를 초래할 수 있다며 "불가피한 사유가 아니라면 자발적 하기 요청을 삼가야 한다"고 안내했다. 이에 박수홍 가족의 이번 사례가 일반 승객에게도 동일하게 적용되는 절차였는지를 두고 궁금증이 커지고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com