전원주, 제작진 전원 하차에 건강이상설까지…“단순 계약 종료” 추가 해명[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 전원주의 유튜브 채널 제작진이 전원 하차를 둘러싼 각종 추측에 재차 입을 열었다. 갑작스러운 작별 공지로 전원주의 건강 이상설까지 번지자 "단순한 계약 종료"라고 배경을 밝히며 채널 폐쇄 가능성에도 선을 그었다.

유튜브 채널 '전원주_전원주인공' 제작진은 최근 기존 공지에 추가 댓글을 남기고 "끝으로 감사 인사와 소식을 전했는데 설명이 조금 부족했나 보다"고 말문을 열었다. 이어 "제작진과 소속사는 단순 계약 종료의 건"이라며 "전원주 선생님은 건강하시고, 추후 채널은 소속사에서 재정비해 다시 시작할 예정"이라고 밝혔다. 그러면서 새롭게 정비될 채널에도 계속해서 관심과 사랑을 보내달라고 당부했다.

앞서 제작진은 지난 24일 채널 개설 때부터 콘텐츠 제작과 운영을 담당해온 인력들이 더 이상 '전원주인공'을 제작하지 않게 됐다고 알렸다. 이들은 전원주와 구독자들 덕분에 즐겁고 행복한 시간을 보냈다며 감사 인사를 전했지만 당시에는 하차 이유와 향후 운영 계획을 구체적으로 설명하지 않았다.

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갑작스러운 작별 공지에 구독자들의 걱정이 쏟아졌다. 최근 전원주가 방송에서 경도인지장애 진단을 받은 사실을 공개했던 만큼 제작진 교체가 건강 문제와 관련된 것 아니냐는 추측도 나왔다. 채널 자체가 중단되는 것인지 새로운 제작진이 운영을 이어가는 것인지 묻는 반응도 이어졌다.

이에 제작진이 추가 설명을 내놓으며 계약이 종료된 것일 뿐 전원주의 건강에는 문제가 없고 채널 역시 재정비 후 다시 운영된다고 사실관계를 바로잡은 것. 전원주의 소속사 측도 앞서 채널을 재정비하는 과정이라며 건강 이상설을 부인한 바 있다.

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그동안 '전원주인공'을 기획·제작한 곳은 스튜디오 헥사다. 예능 프로그램 출신인 엄진석 PD가 2024년 3월 설립한 콘텐츠 제작사로 전원주의 집과 재테크 방법을 공개하고 소개팅과 성형 견적 등 색다른 소재를 선보이며 채널의 빠른 성장을 이끌었다.

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엄진석 PD는 자동차 예능 '더 벙커 시즌8'을 비롯해 농촌 생활을 다룬 '풀 뜯어먹는 소리', 토크쇼 '지혜를 빼앗는 도깨비', 강호동과 이승기가 출연한 '형제라면' 등을 연출했다. 최근에는 라이프타임·히스토리 채널 예능 '이판사판: 창과 방패'를 선보였다.

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'전원주인공'은 개설 1년이 채 되지 않아 구독자 11만 명을 넘어섰고 누적 조회수도 7300만 회를 돌파했다. 전원주와 제작진의 친근한 호흡이 채널의 인기 요소로 꼽혔던 만큼 기존 제작진의 하차를 아쉬워하는 반응도 이어지고 있다.

한편 전원주는 새로운 제작진과 채널 재개를 준비할 예정이다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com