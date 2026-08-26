방탄소년단, 폐쇄된 프랑스 점령했다…10번째 '싱글 골드 인증' 의미[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단이 또 한번 글로벌 인기를 입증했다.

방탄소년단은 정규 5집 '아리랑' 타이틀곡 '스윔'으로 20일자 프랑스음반협회(SNEP) 싱글부문 골드 인증을 획득했다.

프랑스음반협회는 스트리밍, 다운로드 수, 실물 음반 판매량등을 환산해 1500만 스트리밍 이상을 달성한 곡에 골드 인증을 부여하고 있다. 방탄소년단은 '다이너마이트' '버터' '작은 것들을 위한 시' '페이크 러브' 등에 이어 통산 10번째 싱글부문 골드 인증작을 보유하게 됐다. 이는 발매 5개월 만에 거둔 쾌거다. 약 3개월 만에 K팝 최단 기간 골드 인증을 획득한 '다이너마이트'에 이어 두 번째로 빠른 속도다.

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'아리랑' 역시 발매 6일 만에 골드 인증을 받은데 이어 약 한달 만에 10만장 이상이 팔려나가며 플래티넘 인증을 추가한 바 있다. '맵 오브 더 솔 : 7', '프루프' 등 전작이 발매 1년 2개월 여만에 같은 인증을 받은 것과 비교하면 프랑스에서 방탄소년단의 영향력이 한층 강화됐다는 걸 보여준다.

더욱이 '프랑스'에서의 성공에 주목할 만 하다.

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프랑스는 유럽에서 영국, 독일에 이어 3번째로 큰 음악시장이다. 하지만 자국 음악에 대한 자부심이 워낙 강한데다 쿼터제까지 있는 아주 폐쇄적인 시장이기도 하다. 프랑스는 1994년 법까지 제정, 모든 라디오 방송국은 하루 방송되는 음악 중 최소 35~40%를 프랑스어 노래로 채워야 하고 이중 절반은 신인이나 신곡이어야 한다는 쿼터제를 운영하고 있다. 라디오는 대중성을 확보해 음원 흥행을 이끄는 핵심 채널인데 영어나 한국어로 된 노래는 아예 방송에 나올 수 있는 파이 자체가 법적으로 제한이 되어 있다는 뜻이다.

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이런 시장에서 K팝 가수의 영어곡이 1500만번 이상 스트리밍 됐다는 것은 방탄소년단의 음악이 프랑스의 높은 진입장벽을 깼다는 뜻이다.

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물론 최근 방탄소년단 외에도 많은 K팝 아티스트들이 골드 인증을 받고 있다고는 하지만, 대부분은 '싱글'이 아닌 '앨범'(5만장 판매)이다. 음반은 코어 팬덤의 구매력에 따라 판매량이 결정되는 반면, 싱글은 팬덤은 물론 일반 대중까지 실제 음원 사이트에서 지속적으로 찾아 들어야만 한다. 그런데 방탄소년단은 음원으로 10번째 골드를, 그것도 5개월 만에 받아냈다. 즉 방탄소년단은 프랑스 내에서도 대중적인 아티스트로 자리잡았다는 것이다.

방탄소년단은 미국 빌보드 차트에서도 롱런 중이며, 월드투어 '아리랑'을 진행 중이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com