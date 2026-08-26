"죽을수록 강해지는 남자"…구교환→김시아 '부활남: 더 레드', 캐릭터 포스터 4종 공개

사진 제공=롯데엔터테인먼트

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '부활남: 더 레드'가 각양각색 매력이 담긴 캐릭터 포스터 4종을 공개했다.

먼저 죽을수록 강해지는 남자 석환의 포스터는 "걱정 마. 나는 죽어도 다시 살아나니까"라는 카피와 함께 석환이 선보일 짜릿한 액션과 거침없는 에너지를 담아내 기대를 높인다. 여기에 석환을 쫓는 의문의 인물 블랙(신승호)은 "결국 너랑 나는 똑같은 존재야"라는 의미심장한 문구와 함께 압도적인 피지컬로 범접할 수 없는 아우라를 발산하며 두 사람의 관계에 대한 궁금증을 자극한다.

사진 제공=롯데엔터테인먼트

사진 제공=롯데엔터테인먼트

이어 "너 제정신이야? 3일 동안 연락 안 됐다고!" 라는 카피로 시선을 사로잡는 석환의 하나뿐인 친구 영하(강기영)의 포스터는 석환의 부활 능력을 알게 된 영하가 예상치 못한 사건에 휘말리며 펼쳐질 전개를 향한 흥미를 자극한다. 석환의 든든한 지원군 예린(김시아)의 포스터는 "분명 오빠한테 무슨 일 생긴 거라니까요?"라는 카피와 함께, 강인한 눈빛으로 석환을 향한 흔들리지 않는 믿음을 가진 예린의 단단한 면모를 드러낸다. 이처럼 영화에 대한 기대를 높이는 캐릭터 포스터 4종을 공개한 '부활남: 더 레드'는 개성 있는 인물들의 강렬한 시너지로 올가을 관객들에게 풍성한 재미를 선사할 것이다.

Advertisement

사진 제공=롯데엔터테인먼트

한편 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 배우 구교환, 신승호, 강기영, 김시아, 김성령이 출연했고, '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 9월 30일 개봉.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com