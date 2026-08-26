정선희, 박명수 구애설 전말 폭로…"로맨스 아닌 M&A, 내 자산가치 본 것"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 정선희가 과거 박명수에게 구애를 받았다는 소문의 전말을 유쾌하게 공개했다.

25일 유튜브 채널 '롤링썬더'에는 '신여성' 콘텐츠의 31번째 에피소드로 ''잘 버텨줘서 고마워' 웃음 뒤에 숨겨둔 언니들의 진짜 이야기 (동물농장 썰, 명수 짝사랑 정리, 은인 이경실'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 정선희는 과거 동료 개그맨들 사이에서 불거졌던 자신의 인기와 박명수의 구애설에 대해 이야기했다.

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그는 "그때 지금도 회자되고 있는 게 박명수가 정선희를 꼬신 것"이라는 이야기가 나오자 정선희는 즉각 "구애 아닙니다, 여러분"이라고 선을 그었다.

정선희는 당시 박명수가 자신에게 보였던 관심이 흔히 생각하는 로맨틱한 구애와는 거리가 멀었다고 설명했다. 그는 "세상에 어떤 사람이 자기가 좋아하는 여자한테 집이 근저당이냐, 자가냐고 물어보느냐"며 웃음을 터뜨렸다.

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이어 "이건 구애가 아니다. 당시 M&A, 기업 대 기업의 합병 차원이었다"며 "여기 자산 가치가 어느 정도인가를 본 것"이라고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

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특히 당시 정선희의 방송가 위상이 상당했던 만큼 박명수의 관심에도 나름의 '현실적인 이유'가 있었다는 설명이다.

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정선희는 "그때 제가 거의 8~9개 프로그램을 할 때였다"며 한창 바쁘게 활동했던 전성기를 떠올렸다. 이어 "개그맨들 사이에서 조금 피곤하고 지치고 일을 쉬고 싶으면 '정선희를 잡아라. 너 대신 뛸 거다'라는 말이 있었다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

결혼을 하면 자신이 왕성하게 방송 활동을 하는 동안 상대방이 여유로운 생활을 누릴 수 있다는 의미였다. 정선희는 "요즘 말로 치면 DM을 보낸 분들이 많았다"며 당시 동료 개그맨들 사이에서 자신에게 관심을 보이는 이들이 적지 않았다고 회상했다.

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그중에서도 박명수는 가장 적극적이고 직설적인 방식으로 접근했다고. 정선희는 박명수가 자신에게 "너는 일 몇 살까지 할 거니?", "개그맨이라는 직업을 계속 끌고 갈 거니?", "아버지는 일을 계속하시니?" 등 구체적인 질문을 쏟아냈다고 전했다.

정선희는 이를 떠올리며 "무슨 인구조사도 아니고. 그걸 듣고 가슴이 뛰면 그게 이상한 것 아니냐"고 말해 폭소를 자아냈다. 박명수의 질문이 연애 상대의 마음을 얻기 위한 대화라기보다는 마치 결혼을 앞두고 경제 상황과 미래 계획을 파악하는 '실사'에 가까웠다는 것. 이에 조혜련은 "인구 조사도 아니고"라고 반응해 웃음을 자아냈다.

한편 정선희는 2007년 배우 안재환과 결혼했지만, 이듬해 9월 사별했다. 이후 정선희는 고(故) 안재환의 사망과 관련한 각종 음모론과 루머에 시달렸고, 논란의 여파로 방송 활동을 중단한 바 있다.

olzllovely@sportschosun.com