엔씨, 게임스컴서 신작 3종 공개…'아이온2' 10월 5일 글로벌 출시

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엔씨가 독일 쾰른에서 열린 '게임스컴 2026' 전야제 무대에서 신작 3종을 한꺼번에 공개하며 글로벌 시장 공략을 본격화했다.

엔씨는 25일(현지시각) 진행된 '오프닝 나이트 라이브(ONL)'에서 '아이온2', '신더시티(CINDER CITY)'의 신규 영상을 공개하고 신작 'Like or Die'를 처음 선보였다고 밝혔다.

가장 관심을 끄는 작품은 '아이온2'다. 신규 트레일러와 함께 글로벌 출시일을 공개했다. '아이온2'는 오는 10월 5일 스팀과 퍼플 등 PC 플랫폼을 통해 북미·남미·유럽·아시아 지역에 동시 출시된다.

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출시 전에는 '론칭 스케일 테스트(Launch Scale Test)'를 진행한다. 9월 17일부터 18일까지 이틀간 실제 서비스와 같은 환경에서 테스트를 진행해 서버와 인프라 안정성을 점검하고, 이용자들에게 정식 출시 전 게임을 경험할 기회를 제공한다.

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'신더시티'는 신규 시네마틱 영상을 통해 게임의 세계관과 서사를 공개했다. 21세기의 세계가 멸망에 이르는 과정을 극 중 인물의 시점에서 풀어내며 작품의 분위기와 배경을 전달했다. '신더시티'는 지난 14일부터 16일까지 미국 이용자를 대상으로 프리알파 플레이테스트를 진행하는 등 글로벌 서비스를 목표로 개발을 이어가고 있다.

엔씨가 개발중인 팀 기반 서바이벌 FPS 'Like or Die'도 이번 무대에서 처음 공개됐다. 'Like or Die'는 이용자가 스트리머가 돼 팀원들과 협력하며 최후의 한 팀이 되기 위한 생존 경쟁을 벌이는 방식이다. 공개된 영상에서는 블록을 활용한 전투와 상대 진영의 '넥서스'를 파괴하는 모습 등 핵심적인 게임 플레이를 확인할 수 있다.

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팀 단위 전략과 빠른 전투를 결합한 것이 특징이며, 게임 세계관을 소개하는 추가 영상도 엔씨 공식 유튜브 채널을 통해 공개됐다. 스팀에서는 위시리스트 등록이 가능하다.

엔씨는 26일부터 개막한 게임스컴 2026에도 참가한다. B2B관에 부스를 마련하고 글로벌 미디어와 업계 관계자를 대상으로 신작을 소개할 예정이다. 이번 게임스컴에서 엔씨가 세 작품을 동시에 공개한 것은 모바일·PC MMORPG 중심이었던 기존 라인업에서 벗어나 글로벌 시장을 겨냥한 장르와 플랫폼 다변화를 본격화했다는 점에서 의미가 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com