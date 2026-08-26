김동률, 10월 단독 콘서트…"데뷔 이래 첫 無 오케스트라 무대"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 싱어송라이터 김동률이 새로운 도전에 나선다.

김동률은 10월 단독 공연 '오래된 노래'를 개최한다. 이번 공연은 전람회 시절을 포함, 김동률 공연 사상 최초로 오케스트라 없는 무대를 만든다는 점에서 관심을 받는다. 김동률은 그동안 웅장한 풀 오케스트라 사운드로 자신만의 시그니처 공연을 완성해왔는데, 이번에는 전형적인 스타일에서 탈피해 기본 밴드 편곡과 목소리 자체에 집중할 수 있는 무대를 만들어 깊은 울림을 전하겠다는 포부다.

이에 따라 이번 콘서트에서는 오랜 시간 김동률과 호흡을 맞춰온 전담 연주 밴드 율밴의 완성도 높은 라이브 연주와 함께 대규모 오케스트라 무대에서는 자주 들려주기 어려웠던 숨은 명곡들이 대거 베일을 벗는다.

Advertisement

싱어송라이터 김동률이 오는 10월 데뷔 이래 처음으로 오케스트라 없는 콘서트 개최를 예고했다.

김동률은 "화려하고 웅장한 대곡 스타일의 음악과 공연을 여전히 좋아하지만, 한 번쯤은 다소 단출한 구성의 공연을 해보고 싶었다"며 "칼이나 방패 없이 전장에 나가는 기분이라 오히려 더 어려운 도전이 될 수도 있겠지만, 더 늦기 전에 용기를 내어 시도해 보고 싶었다"고 밝혔다.

Advertisement

이어 "평소 제 히트곡들보다는 앨범에서 소외받던 곡들이 더 취향이었던 분들이나, 2019년 '오래된 노래' 공연을 좋아하셨던 분들이라면 이번 공연은 기대해 보셔도 좋을 것"이라고 자신감을 드러냈다.

Advertisement

김동률은 '초대' '모놀로그' '감사' '오래된 노래' '멜로디' '산책' 등 다양한 콘서트로 세대 통합의 장을 열어왔다. 특히 2023년 '멜로디'는 6회 공연으로 약 6만명의 관객을, 2025년 '산책'은 7회 공연으로 약 7만명의 관객을 동원하며 국내 최고 수준의 티켓 파워를 입증했다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com