'왕사남' 박시영 "父와 치고받고 싸운 후 손가락 절단됐다"..충격 가정사 고백

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[스포츠조선 이게은기자] 영화 포스터 디자이너 박시영이 어린 시절 아버지와의 갈등으로 손가락을 잃게 됐다며, 충격적인 가정사를 털어놨다.

25일 'SPNS TV' 유튜브 채널에는 '건달 아버지랑 싸우다가 손가락 잘린 박시영'이라는 제목의 숏츠 영상이 게재됐다.

박시영은 왼쪽 약지가 절단된 이유를 묻자 "잘린 거다. 내가 처음에 아빠에게 칼을 찔린 게 12살 때이다. 이런데 보면 칼자국이 진짜 많다"라며 아버지와의 불화를 언급, 팔을 보여줬다.

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이어 "(당시) 처음으로 복싱도 배우면서 덩치가 커졌다. 그때 아버지랑 치고 받고 싸웠는데, 그날 저녁 동네 삼촌들이 날 끌고 갔다. 전부 그 맥락에서 전부 벌어진 일"이라고 덧붙여 모두를 놀라게 했다.

박시영은 "(일이) 스노우볼처럼 커졌다. 그래서 내가 저열한 사람들을 싫어한다. 어릴 때 당해보니까 그들이 얼마나 겁이 많은지 너무 알겠더라. 어린애를 상대로 어른이 몰려와서 그렇게 하는 모습을 봤다"라고 이야기했고, 프로듀서 조준호도 "아버지 복수를 위해 삼촌들이 나섰다"라며 믿기지 않는다는 반응을 보였다.

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끝으로 박시영은 "오히려 그런 유년 시절을 겪으며 무서운 일을 피하면 두려움이 오래간다는 걸 알게 된 것 같다. 가까이 다가가 보면 무섭지만 오히려 빨리 지나가더라. 그래서 내가 게이라는 사실을 말한 것도 '뭐 어쩌라고'라는 생각이 들었다"고 말했다.

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한편 박시영은 영화 '왕과 사는남자', '군체', '곡성', '남산의 부장들', '노량: 죽음의 바다', '베테랑2' 등 수많은 히트작 포스터 제작에 참여해 주목받았다.

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joyjoy90@sportschosun.com