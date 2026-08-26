미국인이 사랑한 '컨트리 전설' 돌리 파튼 별세..향년 80세

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[스포츠조선 박아람 기자] 미국 컨트리 음악을 대표하는 전설적인 가수 돌리 파튼이 향년 80세로 세상을 떠났다. 돌리 파튼의 조카는 25일(현지시간) 소셜미디어를 통해 고인의 별세 소식을 전하며 "돌리는 빛 속에서 살아왔고 이제 예수님의 품에 안겼다"고 밝혔다.

돌리 파튼은 미국 대중음악사에서 독보적인 존재로 평가받아온 인물이다. 가수이자 작곡가, 음반 제작자, 배우, 작가, 사업가로 활동하며 컨트리 음악의 영역을 대중음악 전반으로 확장했다. 화려한 의상과 금발의 독특한 헤어스타일로도 유명했지만, 오랜 기간 이어온 자선과 사회공헌 활동을 통해 세대와 인종을 넘어 폭넓은 사랑을 받았다.

1946년 1월 19일 미국 테네시주의 가난한 가정에서 12남매 가운데 한 명으로 태어난 돌리 파튼은 어린 시절부터 음악과 가까이 지냈다. 교회에서 노래하던 어머니의 영향을 받아 음악을 익혔고 가족들과 함께 공연하며 가수의 꿈을 키웠다.

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13세였던 1959년에는 컨트리 음악의 성지로 꼽히는 내슈빌의 '그랜드 올 오프리' 무대에 처음 올랐다. 이후 고등학교를 졸업한 뒤 내슈빌로 옮겨 본격적인 음악 활동을 시작했고, 뛰어난 가창력과 작곡 능력을 앞세워 빠르게 이름을 알렸다.

돌리 파튼의 대표곡 가운데 하나인 'Jolene'은 1973년 발표된 뒤 컨트리 차트를 넘어 팝 시장에서도 큰 반향을 일으켰다. 이듬해에는 직접 작사·작곡한 'I Will Always Love You'를 발표해 음악적 역량을 다시 한번 입증했다. 이 곡으로 1975년과 1976년 2년 연속 컨트리뮤직협회 올해의 여성 보컬리스트상을 받았다.

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특히 'I Will Always Love You'는 1992년 영화 'The Bodyguard'에서 휘트니 휴스턴이 다시 부르면서 세계적인 히트곡으로 거듭났다. 원곡을 만든 돌리 파튼 역시 이를 통해 전 세계 음악 팬들에게 다시 한 번 주목받았다.

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1980년 발표된 영화 '9 to 5'의 주제가 역시 돌리 파튼을 대표하는 작품이다. 직장인의 고된 일상을 경쾌한 리듬으로 풀어낸 이 곡은 미국을 넘어 여러 나라에서 큰 인기를 얻었다. 케니 로저스와 함께 부른 'Islands in the Stream' 등도 세계적인 사랑을 받은 대표곡으로 꼽힌다.

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돌리 파튼은 컨트리 음악을 기반으로 팝과 영화 등 다양한 분야를 넘나들며 활동했다. 이러한 성공을 바탕으로 컨트리 음악이 미국 주류 대중문화에 자리 잡는 데 중요한 역할을 했으며, 이후 페이스 힐과 샤니아 트웨인, 캐리 언더우드 등 수많은 여성 컨트리 스타들에게 영향을 미쳤다는 평가를 받는다. 그래미상은 총 11차례 수상했고, 누적 음반 판매량은 1억 장을 넘어선 것으로 알려졌다.

그의 영향력은 음악에만 머물지 않았다. 돌리 파튼은 오랜 기간 교육과 어린이 지원을 중심으로 다양한 사회공헌 사업을 펼쳤다. 1995년 시작한 '이매지네이션 라이브러리'는 어린이들에게 무료로 책을 보내주는 프로그램으로 성장했으며 미국을 넘어 캐나다와 영국, 호주, 아일랜드 등으로 확대됐다.

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자연재해 피해자들을 돕는 데도 적극적으로 나섰다. 2016년 테네시주 그레이트 스모키 마운틴스 일대에서 대규모 산불이 발생하자 피해 주민을 지원하기 위한 자선 활동을 주도했다.

코로나19 팬데믹 당시에는 내슈빌의 밴더빌트대 의료진이 진행하던 코로나19 백신 연구를 지원하기 위해 100만 달러를 기부했다. 이 기부금은 이후 모더나 백신 개발과 관련된 초기 연구를 지원한 자금 가운데 하나로 알려지며 다시 주목받았다.

돌리 파튼의 사회공헌 활동은 특정 계층에 한정되지 않았다. 인종과 세대, 정치적 성향을 넘어 다양한 미국인들에게 사랑받으면서 '미국 사회를 하나로 묶는 통합의 상징'이라는 평가도 받았다.

휘트니 휴스턴이 2012년 세상을 떠난 뒤에는 'I Will Always Love You'를 다시 녹음해 추모의 뜻을 전하기도 했다. 이 과정에서 발생한 수익을 내슈빌의 취약 지역을 지원하는 데 활용하면서 음악을 통한 사회공헌에도 힘을 보탰다.

돌리 파튼의 별세 소식이 전해지자 미국 사회 곳곳에서도 추모가 이어졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 소셜미디어를 통해 파튼을 애도하며 그의 죽음이 많은 사람들에게 큰 상실이라고 밝혔다.

tokkig@sportschosun.com