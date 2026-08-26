T1, 서울스카이와 손잡고 체험형 공간 'T1 IN THE SKY' 선보인다

Advertisement

Advertisement

T1이 경기장 밖으로 팬덤의 접점을 넓힌다. 국내 대표 랜드마크인 롯데월드타워 전망대에 T1의 역사와 e스포츠 문화를 담아 팬과 일반 방문객이 함께 즐길 수 있는 체험형 공간을 마련한다.

T1은 롯데월드타워 전망대 서울스카이와 협업해 오는 9월 11일부터 11월 29일까지 80일간 'T1 IN THE SKY'를 운영한다고 밝혔다. 이번 협업은 e스포츠 구단이 경기장 밖에서 팬과 만나는 접점을 관광·문화 공간으로 확장했다는 점에서 눈길을 끈다. 특히 e스포츠 팬덤을 게임 이용자에 국한하지 않고 일반 대중에게까지 확장하려는 시도라고 할 수 있다.

'T1 IN THE SKY'에서는 서울의 스카이라인을 배경으로 T1이 걸어온 도전과 승리의 역사를 전시 콘텐츠로 선보인다. T1의 주요 순간과 브랜드 스토리를 몰입감 있게 구성해 팬들이 팀의 역사를 새로운 공간에서 경험할 수 있도록 했다.

Advertisement

방문객이 직접 참여할 수 있는 콘텐츠도 마련된다. 전시 포토존과 미션형 스탬프 투어를 비롯해 '리그 오브 레전드: 와일드 리프트' 체험존, 증강현실(AR)을 활용해 자신만의 T1 AR ROOM을 만들어보는 프로그램 등이 운영된다. 스탬프 투어는 유료로 진행된다.

Advertisement

한정판 굿즈와 테마 식음료도 선보인다. 'T1 IN THE SKY'에서만 만나볼 수 있는 협업 상품과 특별 메뉴를 마련해 전시와 체험에 이어 방문객이 T1 브랜드를 다양한 방식으로 경험할 수 있도록 구성했다.

T1은 기존 팬뿐 아니라 e스포츠를 처음 접하는 일반 방문객도 이번 공간을 즐길 수 있도록 프로그램을 구성했다. 게임 자체보다 팀의 역사와 팬덤 문화를 앞세워 e스포츠를 하나의 문화 콘텐츠로 경험할 수 있도록 한다는 취지다.

Advertisement

Advertisement

안웅기 T1 COO는 "국내 최고 층 랜드마크인 서울스카이에서 팬 여러분과 함께 T1의 도전과 승리의 역사를 나눌 수 있게 돼 매우 뜻깊다"며 "이번 'T1 IN THE SKY'가 T1과 팬들이 함께 새로운 높이를 향해 나아가는 의미 있는 공간이 되기를 기대한다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com