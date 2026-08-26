‘美 변호사’ 이소은, 하버드 교수와 영어 인터뷰 술술…MC로 방송 복귀하나

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수에서 미국 변호사로 변신한 이소은이 이번에는 영어 인터뷰 진행자로 새로운 가능성을 보여줬다. 하버드대학교 교수와 행복을 주제로 막힘없이 대화를 주고받은 그는 자연스러운 영어 실력과 안정적인 진행으로 한국 방송 복귀에 대한 기대까지 높였다.

최근 유튜브 채널 '지식인사이드'에는 '하버드 최고 인기 강의, 26분 만에 담았습니다'라는 제목의 '글로벌 초대석' 영상이 공개됐다. 미국 뉴욕에서 촬영된 이번 영상에는 하버드 비즈니스 스쿨에서 '리더십과 행복'을 가르친 아서 브룩스 교수가 출연했고 이소은이 인터뷰를 진행했다.

이소은은 통역 없이 영어로 질문을 건네며 브룩스 교수와 대화를 이어갔다. 단순히 미리 준비한 질문을 읽는 데 그치지 않고 상대방의 답변에 맞춰 자연스럽게 반응하고 다음 화제로 연결하며 진행자로서의 역량을 드러냈다.

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영상 속 이소은은 긴 머리에 검은색 민소매 의상을 입고 차분하게 인터뷰를 이끌었다. 가수 활동 당시의 맑은 분위기를 그대로 간직한 변함없는 비주얼도 눈길을 끌었다. 오랜 기간 한국 방송에서 만나기 어려웠던 만큼 능숙한 영어와 한층 성숙해진 분위기가 더욱 반가움을 자아냈다. 이날 브룩스 교수는 행복을 단순한 감정이 아니라 즐거움과 만족감, 의미가 결합된 상태라고 설명했다. 성공을 좇느라 정작 자신의 행복을 돌보지 않는 삶과 과도한 소셜미디어 사용이 불안과 우울을 키울 수 있다고도 지적했다. 특히 SNS가 아동과 청소년에게 미치는 영향을 이야기하던 중 이소은은 자신의 육아 원칙을 공개했다. 그는 딸이 현재 6세라며 자신이 통제할 수 있는 동안에는 SNS를 절대 사용하지 못하게 할 생각이라고 밝혔다. 진행자로 질문을 이어가던 이소은이 한 아이의 엄마로서 현실적인 고민까지 털어놓으면서 대담에 공감대를 더했다.

이소은의 최근 일상은 정재형의 유튜브 채널 '요정재형'을 통해서도 공개됐다. 지난 23일 공개된 영상에서 정재형은 뉴욕을 찾아 이적과 이소은의 가족을 만났다. 이소은은 의사인 남편과 2020년생 딸을 소개했고 오랜 인연을 이어온 정재형·이적과 반가운 재회를 나눴다.

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이소은은 현재 미국에서 한 가지 직업에 머물지 않고 여러 분야를 넘나들고 있다고 밝혔다. 법률 미디어와 관련된 칼럼니스트로 일하는 동시에 가족 뮤지컬을 집필했고 창업에도 관심을 두고 새로운 프로젝트를 준비 중이라고 전했다.

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화려하게 보이는 이력 뒤에 가려진 고민도 고백했다. 이소은은 자신이 항상 성공만 거둔 것은 아니며 겉으로 보이는 모습과 달리 여러 차례 좌절을 경험했다고 털어놨다. 그러면서 빠르게 변화하는 시대에는 하나의 길만을 정답처럼 붙잡기보다 하고 싶은 일을 성실하고 꾸준하게 이어가는 것이 중요하다는 생각을 밝혔다.

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한편 이소은은 1998년 가수로 데뷔해 '서방님', '오래오래', '키친' 등의 곡으로 사랑받았다. 이후 미국 노스웨스턴대학교 로스쿨에 진학했고 2012년 미국 변호사 시험에 합격하며 법조인의 길로 들어섰다. 현재는 뉴욕에서 가정생활과 법률·콘텐츠 관련 활동을 병행하고 있다.

최근 '요정재형'을 통해 오랜만에 대중 앞에 모습을 드러낸 데 이어 글로벌 인터뷰 MC로도 능숙한 진행력을 보여준 이소은. 노래와 법률, 창작을 넘어 방송 진행자로까지 활동 영역을 넓힐지 관심이 쏠린다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com