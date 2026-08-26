차태현, 시리즈 '개인적인 택시' 들고 제천行..제천음악영화제 첫 시리즈 초청작 선정

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 차태현 주연 시리즈 '개인적인 택시'가 제22회 제천국제음악영화제(JIMFF) 초청작으로 선정됐다.

'개인적인 택시' 제작사 빅인스퀘어와 스튜디오플로우는 "인기 웹툰을 원작으로 한 미드폼 휴먼 힐링 뮤직드라마 '개인적인 택시'가 제22회 제천음악영화제 공식 초청작으로 선정되었다"며 "영화제 역사상 처음으로 선보이는 드라마 시리즈로, 전체 8개 에피소드 중 엄선된 4개의 에피소드를 스크린에서 최초 공개한다"고 밝혔다. 음악과 영화의 유기적 결합을 선도해온 제천음악영화제가 선택한 첫 번째 드라마 시리즈라는 점에서 이번 초청은 더욱 특별한 의미를 지닌다.

공개된 티저 포스터는 레트로하면서도 포근한 민트색 배경과 클래식한 비주얼로 한눈에 시선을 사로잡는다. 민트빛 공간 중심에는 환한 미소로 손님을 기다리는 택시기사 차태현의 모습과 함께, 묵직하고 멋스러운 블랙 올드카 택시가 놓여 있어 작품 특유의 분위기를 자아낸다.

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특히 그 뒤편으로는 '함께 음악을 듣습니다'라는 정성 어린 손글씨가 적힌 카세트테이프 오브제가 어우러져, 예약한 손님의 사연과 신청곡이 흐르는 '개인적인 택시'만의 독특하고 포근한 음악적 감성을 직관적으로 전달한다.

'개인적인 택시'는 예약한 손님만 태우는 수상한 택시를 배경으로, 누구나 공감하고 위로를 건네고픈 손님들의 평범하지만 특별한 사연이 신청곡과 함께 흐르는 휴먼 힐링 뮤직 드라마다.

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차태현을 필두로 이재인, 임세미, 현봉식, 이연희, 김도현, 미미, 주종혁, 예지원, 이규형, 안지호, 임하룡, 예수정 등 세대와 장르를 아우르는 국내 대표 배우진의 황금 라인업을 완성해 2026년 기대작으로 떠올랐다.

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한편, '개인적인 택시'는 일본 후지TV와의 공동 제작을 시작으로 아시아, 북미, 유럽 등 글로벌 시장 확장을 예고한 글로벌 프로젝트다. 한국콘텐츠진흥원의 '2025년 OTT특화 콘텐츠 제작지원' 사업 선정과 함께 국내, 외 영화제 초청작 '더 킬러스'를 제작하고, 현재 영화 '강시:공포의 워크샵'을 제작중인 빅인스퀘어와 넷플릭스 '아무도 없는 숲속에서', '너의 시간속으로'와 tvN '프로보노'를 제작한 스튜디오플로우가 공동 제작을 맡아 탄탄한 기획력과 완성도를 갖췄다.

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K-뮤직드라마의 새로운 패러다임을 제시할 '개인적인 택시'는 제22회 제천음악영화제에서의 성공적인 첫 공개를 시작으로 오는 하반기 시청자들을 찾아갈 예정이다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com