크래프톤, 게임스컴 ONL서 신작 5종 공개…PUBG 신작 '데드넷' 첫 공개

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크래프톤이 글로벌 게임 시장을 겨냥한 신작 5종을 한꺼번에 공개했다. 'PUBG' 프랜차이즈의 새로운 작품부터 멀티팀 PvP, 오픈월드 FPS RPG, 동양풍 액션 RPG, 2인 협동 어드벤처까지 장르와 게임성이 다양하다.

PUBG라는 기존 핵심 IP의 확장과 함께 크래프톤이 새로운 장르와 게임성을 동시에 실험하고 있다는 점에서 눈길을 끄는 가운데, 특히 FPS에 집중된 기존 이미지에서 벗어나 영역을 넓히면서 글로벌 이용자를 겨냥한 차기 라인업의 폭을 보여준 것이 특징이라 할 수 있다.

크래프톤은 독일 쾰른에서 열린 '게임스컴 2026' 전야제 행사 '오프닝 나이트 라이브(ONL)'에서 '프로젝트 제타', '에이지 트위스터', 'PUBG: 데드넷', 'NO LAW', '타래: 언바운드' 등 신작 5종의 영상을 공개했다고 밝혔다.

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ONL은 게임스컴 공식 개막을 앞두고 글로벌 게임사들이 신작과 주요 콘텐츠를 소개하는 대표적인 발표 무대다. 올해 행사는 게임스컴 개막 전날인 25일 진행됐으며, 진행자 제프 킬리가 직접 크래프톤의 신작들을 소개했다.

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이날 가장 먼저 눈길을 끈 작품은 PUBG 프랜차이즈 신작 'PUBG: 데드넷'이다. 이번 무대를 통해 처음 공개된 '데드넷'은 1990년대 미국 태평양 북서부 지역에서 영감을 받은 1996년의 '카스카디아'를 배경으로 한다. 공개 영상에서는 캐릭터와 총기 액션을 비롯해 매 게임 경험을 바탕으로 성장하는 로그라이트 시스템이 소개됐다. 특수 능력과 다양한 플레이 방식이 전투에 결합되면서 상황에 따라 전투의 양상이 달라지는 모습도 담겼다.

오픈월드 FPS RPG 'NO LAW'는 보다 구체적인 게임플레이를 공개했다. 도시 곳곳에서 주인공 '그레이 하커'를 바라보는 인물들의 서로 다른 시선을 보여준 뒤 침투와 해킹, 슈팅으로 이어지는 플레이를 선보였다. 이용자가 주어진 임무를 해결하는 과정에서 상황에 따라 다양한 접근 방식을 선택할 수 있는 자유도가 핵심이다.

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멀티팀 택티컬 아레나(MTA) 장르의 '프로젝트 제타'는 다수의 팀이 동시에 맞붙는 전술 PvP를 앞세웠다. 3인으로 구성된 팀이 보스를 처치해 핵심 오브젝트인 '프리즘'을 확보하고 반납 지점으로 이동하는 과정에서 다른 팀과 충돌하는 방식이다. 캐릭터별 스킬과 팀워크, 다른 팀의 개입에 대한 즉각적인 판단이 승부에 영향을 미친다.

'타래: 언바운드'는 동양적 미학을 앞세운 액션 RPG다. 동양풍 다크 판타지 세계를 배경으로 흑막 '아가사'의 내레이션과 함께 대재앙에 맞서는 영웅의 이야기를 소개했으며, 강력한 스킬을 활용하는 전투와 보스전 등 실제 플레이 장면도 공개했다.

2인 협동 어드벤처 '에이지 트위스터'는 할아버지와 손녀가 사라진 딸이자 어머니의 흔적을 찾아 떠나는 여정을 다룬다. 'A Journey Through Every Age, Together'를 주제로 어린이·청년·성인·노인 등 네 가지 연령대를 오가며 각 시기의 능력을 활용해 퍼즐과 스테이지를 해결한다. 열차 위 전투와 물체 변신, 차량 이동 등 두 이용자가 협력해야 하는 플레이도 영상에 담겼다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com