현빈 맞아? 핀셋 잡고 손 덜덜…"그 '도전'이 싫다" 23년만 첫 버라이어티서 '폭주'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 현빈이 데뷔 23년 만에 처음 도전한 버라이어티 예능에서 숨겨둔 승부욕을 제대로 터뜨린다.

지난 25일 방송된 SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,' 말미에는 현빈과 우도환이 '틈 친구'로 출격하는 다음 회 예고편이 공개됐다. 평소 작품 속에서 묵직하고 카리스마 넘치는 모습을 보여온 현빈은 짧은 예고편만으로도 전혀 다른 반전 매력을 예고했다.

공개된 영상에서 현빈은 유재석, 유연석, 우도환과 함께 각종 미션에 도전했다. 특히 핀셋을 이용해 작은 육각 너트를 쌓아 올리는 고난도 게임 앞에서 남다른 집중력을 발휘했다.

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현빈은 몸을 앞으로 숙인 채 너트에서 눈을 떼지 못했고, 핀셋을 쥔 손끝까지 떨릴 정도로 게임에 몰입했다. 이를 지켜보던 유연석은 "시간 있어. 잘 빼면 돼요"라며 현빈을 진정시켰지만, 긴장감은 좀처럼 가라앉지 않았다.

결국 공들여 쌓던 너트가 무너지자 현빈은 아쉬움을 감추지 못했다. 급기야 옆에서 조언하던 유연석을 향해 장난스럽게 손을 뻗으며 분풀이(?)하는 모습까지 보여 웃음을 자아냈다.

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제작진의 재촉에도 솔직한 속내가 튀어나왔다. 미션을 앞두고 제작진이 "도전 외쳐주세요"라고 하자 현빈은 부담감을 이기지 못한 듯 "아, 그 '도전'이 너무 싫어"라고 토로했다.

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유재석 역시 잔뜩 긴장한 현빈의 모습을 놓치지 않았다. 손에 땀이 날 정도로 미션에 빠져든 현빈을 발견한 유재석이 이를 짚으며 놀리자 현장에는 웃음이 터졌다.

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예고편에는 이와 함께 '가장 짜릿한 한판승'이라는 자막이 등장했다. 현빈이 온몸을 들썩이며 환호하는 모습도 포착돼 그가 어떤 미션에서 승부사 기질을 발휘했을지 궁금증을 높였다.

무엇보다 이번 출연은 현빈의 데뷔 23년 만의 첫 본격 버라이어티 예능이라는 점에서 관심을 모은다.

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2003년 배우로 데뷔한 현빈은 그동안 드라마와 영화를 중심으로 활동하며 예능 출연을 비교적 자제해왔다. tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 등 토크 중심의 프로그램이나 작품 홍보 과정에서 예능에 모습을 드러낸 적은 있지만, 야외에서 MC·게스트들과 어울려 게임과 미션을 수행하는 버라이어티 예능에 출연하는 것은 이번이 처음이다.

특히 작품에서 주로 냉철하고 진중한 캐릭터를 소화해온 현빈이 작은 게임 하나에도 손을 떨 정도로 몰입하고, 실패에 아쉬워하며 승부욕을 드러내는 모습은 그동안 쉽게 볼 수 없었던 장면이다.

현빈은 배우 우도환과 함께 디즈니+ 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2' 공개를 앞두고 '틈만 나면,'을 찾았다. 작품에서 호흡을 맞춘 두 사람이 예능에서는 어떤 케미스트리를 보여줄지도 관심을 모은다.

한편 현빈과 우도환이 출연하는 SBS '틈만 나면,'은 오는 9월 1일 오후 9시 방송된다.

olzllovely@sportschosun.com