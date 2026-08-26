이현이, '삼성맨♥' 남편 따라 이사 고민…"동탄에 이런 집이?"('홈즈')

사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] 반도체 산업의 대표 배후 주거지로 꼽히는 동탄의 부동산 현주소가 공개된다.

27일 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 모델 이현이, 이혜정과 코미디언 김숙이 동탄 임장에 나선다.

이날 세 사람은 2026년 상반기 누적 아파트값 상승률 1위를 기록한 동탄을 찾아 주거 환경과 부동산 분위기를 살펴본다. 특히 남편이 삼성전자 반도체 부문 엔지니어로 근무 중인 이현이는 과거 동탄 거주를 고민하며 직접 임장을 다녀온 경험이 있다고 밝혀 눈길을 끈다.

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본격적인 임장에 앞서 세 사람은 인근 부동산을 방문한다. 중개사는 인근 대기업 직원들의 유입과 반도체 산업단지 추가 증설 예정 등의 영향으로 동탄을 주거지로 선택하는 사람들이 늘고 있다고 설명한다.

이에 김숙은 이현이의 상황을 언급하며 "서울이랑 동탄 중에 어디에 있는 게 낫냐"고 돌직구 질문을 던진다. 중개사가 이를 받아친 재치 있는 답변을 내놨다고 해 궁금증을 높인다.

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이어 동탄1신도시의 아파트를 둘러본다. 해당 매물은 숲세권 입지는 물론 축구장과 배드민턴장, 어린이 놀이터 등 다양한 생활 인프라를 가까이 누릴 수 있는 것이 특징이다. 여기에 정문에서 셔틀버스까지 이용할 수 있는 일명 '셔세권'을 갖췄다. 특히 매매 가격이 공개되자 스튜디오 MC들까지 놀라움을 감추지 못했다는 후문이다.

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동탄2신도시에서는 희소성 높은 단독주택 매물이 등장한다. 동탄2신도시 전체에서 주택이 차지하는 비율은 2% 남짓. 단독주택 단지를 둘러보던 김숙은 "평창동의 평지 버전"이라고 표현하며 남다른 주거 환경에 감탄한다.

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내부 역시 시선을 사로잡는다. 벽 모서리마다 라운드 처리를 한 감각적인 인테리어부터 높은 층고, 갤러리를 연상시키는 공간 구성까지 남다른 분위기를 자랑한다.

하이라이트는 야외 베란다에서 펼쳐진다. 바닥 일부가 열리자 예상치 못한 비밀 공간이 모습을 드러내는 것. 여기에 아파트 커뮤니티 시설을 연상시키는 공간까지 공개되자 이혜정은 마음을 빼앗긴 듯 연신 감탄을 쏟아내고, 스튜디오에서 지켜보던 장동민 역시 부러움을 감추지 못한다.

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과연 이들의 마음을 단숨에 사로잡은 동탄 단독주택의 정체는 무엇일지 관심이 쏠린다.

MBC '구해줘! 홈즈' 동탄신도시 임장 편은 27일 오후 10시 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com