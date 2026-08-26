[공식] "나의 퀸"…고트한 신민아의 '재혼 황후', 11월 4일 공개 확정

사진=디즈니+

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[스포츠조선 조지영 기자] 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'(여지나·현충열 각본, 조수원 연출)가 11월 4일 전 세계 '나비에 신드롬'을 일으킨다.

글로벌 누적 조회수 29억 7000만회(26년 7월 기준)를 기록한 웹툰을 비롯해 전 세계적인 신드롬을 일으킨 동명의 레전드 IP 첫 실사화로 주목받고 있는 '재혼 황후'가 티저 예고편과 캐릭터 포스터를 공개하며 기대감을 한껏 고조시키고 있다.

공개된 티저 예고편은 강성한 동대제국의 전경으로 시작하며 압도적인 스케일과 본 적 없던 세계관을 예고한다.

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아름다운 빛을 등지고 고고하게 앉아있는 황후 나비에(신민아)의 모습에 이어 "어떤 일이 있다 해도 나의 아내는 당신뿐이오"라고 맹세하는 소비에슈(주지훈)는 완벽했던 두 사람의 관계를 보여준다. 하지만 소비에슈 앞에 라스타(이세영)가 등장하며 견고했던 관계에 균열이 시작된다. 라스타에게 빠져드는 소비에슈와 갑작스럽게 찾아온 행복을 거리낌 없이 누리는 라스타 그리고 두 사람을 지켜보며 애써 마음을 다잡는 나비에의 모습이 이어지며 걷잡을 수 없이 번져갈 황실 스캔들을 예고한다.

서왕국의 왕자 하인리(이종석)의 등장으로 이야기는 새로운 국면을 맞는다. 나비에를 위로하며 다가서는 하인리와 두 사람이 가까워지는 모습을 바라보며 질투와 분노를 드러내는 소비에슈. 엇갈리기 시작한 네 사람의 관계가 극으로 치달으며 마침내 소비에슈는 나비에에게 이혼을 통보한다. 그러나 충격적인 배신 앞에서도 한 치의 흔들림 없는 나비에는 이혼을 받아들이는 동시에 재혼 승인을 요구하며 동대제국에 거대한 파란을 몰고 온다.

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함께 공개된 캐릭터 포스터는 각 인물의 매력을 고스란히 담아낸 완벽한 싱크로율로 시선을 사로잡는다. 먼저 나비에 역의 신민아는 우아하고 기품 있는 황후의 자태로 시선을 압도한다. '재혼 승인을 요구합니다'라는 카피는 갑작스러운 이혼 통보에도 흔들리지 않고 자신의 운명을 스스로 선택하는 나비에의 강단을 드러낸다. 완벽한 황후의 품위와 주체적인 선택으로 새로운 운명을 써 내려갈 그의 활약에 기대가 모인다.

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소비에슈 역의 주지훈은 왕좌에 앉아 모든 것을 내려다보는 듯 강렬한 눈빛으로 절대 권력을 가진 황제의 존재감을 보여준다. '황후와 이혼을 해야겠소'라는 카피는 평생을 함께하기로 약속했던 나비에에게 돌연 이혼을 통보하게 된 소비에슈의 변화를 함축한다. 모든 것을 가진 황제가 스스로의 선택으로 무엇을 잃게 될지 궁금증을 자아낸다.

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하인리 역의 이종석은 누군가의 손에 입맞춤하려는 찰나의 모습으로 신비롭고 매혹적인 왕자의 분위기를 완성했다. '만나 뵙게 되어 영광입니다. 나의 퀸'이라는 말과 나비에 앞에 등장한 하인리가 새로운 관계의 시작을 알리며 호기심을 높인다.

라스타 역의 이세영은 싱그러운 에너지와 화려한 미모를 한껏 드러내며 밝은 미소를 짓고 있다. '라스타는 요즘 너무 행복해!'라는 카피는 도망 노예에서 벗어나 황제의 총애를 받으며 꿈같은 행복을 누리게 된 라스타의 현재를 보여준다. 단숨에 신분 상승을 이룬 라스타의 욕망이 어디까지 향할지 관심이 집중된다.

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동명의 인기 웹툰을 영상화 한 '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후가 도망 노예에게 빠진 황제로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극을 그린 작품이다. 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영, 이봉련, 최대훈, 정영주, 박호산, 남윤호 등이 출연했고 '9회말 2아웃' '경이로운 소문'의 여지나 작가가 각본을, '너의 목소리가 들려' '피노키오' '서른이지만 열일곱입니다'의 조수원 감독이 연출을 맡았다. 오는 11월 4일 디즈니+에서 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com