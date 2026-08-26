[공식]'나혼산', 전현무 여행 조작설에 선 그었다…"방송 그대로, 협찬·지원 無"

사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] MBC '나 혼자 산다'가 전현무의 카자흐스탄 알마티 여행을 둘러싼 이른바 '조작 방송' 의혹에 선을 그었다.

'나 혼자 산다' 제작진은 25일 공식 입장을 내고 "전현무의 카자흐스탄 여행은 방송에 공개된 내용 그대로, 카자흐스탄으로 출발하기 직전 공항에서 현지 렌터카 업체에서 요구한 국제운전면허증과 여권을 제출하고 차량을 대여한 것"이라고 밝혔다.

이어 "방송 이후 현지 렌터카 이용 방법에 대한 문의가 있어 주카자흐스탄 대한민국 대사관에 확인한 결과, 별도의 공증 절차가 필요하다는 사실을 뒤늦게 확인했다"고 설명했다.

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그러면서 "대사관 측에서는 이와 같은 문제로 현지에서 피해를 보는 국민이 많아, 다시 한번 안내해 현지를 방문하는 국민들이 피해를 입지 않도록 조치하겠다고 전해왔다"며 "앞으로 '나 혼자 산다' 제작진은 좀 더 세심하게 살펴 방송을 제작하겠다"고 덧붙였다.

논란의 핵심인 사전 기획 및 협찬 의혹에 대해서는 명확하게 부인했다. 제작진은 "이번 카자흐스탄 여행과 관련해 촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실은 없다"고 강조했다.

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앞서 지난 14일과 21일 방송된 '나 혼자 산다'에서는 전현무의 29시간 카자흐스탄 무작정 여행기가 공개됐다.

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전현무는 1박 2일의 짧은 휴일을 맞아 배낭 하나를 들고 인천국제공항으로 향했다. 말레이시아 쿠알라룸푸르, 중국 항저우와 칭다오 등을 후보지로 고민하다 비행시간과 귀국편 등을 고려해 한 번도 가보지 않은 카자흐스탄 알마티를 최종 행선지로 택했다. 이후 현장에서 항공권을 발권하고 숙소와 렌터카를 구해 여행을 이어갔다.

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그러나 방송 이후 일부 시청자가 출연자뿐만 아니라 여러 제작진이 함께 움직이는 해외 촬영의 특성상 공항에서 즉석으로 행선지를 결정하는 것이 현실적으로 가능하냐는 의문을 제기했다.

알마티 도착 후 비교적 빠르게 렌터카를 빌려 직접 운전한 장면을 두고도, 현지에서 한국 운전면허증을 사용하기 위해서는 별도의 번역 및 공증 절차가 필요하다는 지적이 나오기도 했다.

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그런 가운데 해외 촬영인 만큼 출연자가 여행지를 결정한 뒤 제작진이 촬영을 위해 필요한 실무를 처리하는 과정은 불가피하다는 것이 업계의 중론이다. 이 같은 제작 과정 자체를 출연자의 여행지 선택까지 사전에 정해졌다는 근거로 연결하기에는 무리가 있다는 시각도 나온다.

특히 제작진이 촬영 지원이나 협찬 의혹을 명확히 부인한 만큼, 현재까지 확인된 내용만으로 '즉흥 여행'이라는 방송의 전제 자체가 조작됐다고 단정하기는 어렵다는 것이 대다수 반응이다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com