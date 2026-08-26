'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 역대 북미 박스오피스 3위→전세계 수익 3조645억원 돌파

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[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'(데스틴 대니얼 크레턴 감독)가 역대급 기록으로 전 세계 극장가를 휩쓸고 있다.

역대 '스파이더맨' 시리즈 중 최고 흥행 성적을 기록하고 있는 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 4주 연속 북미 박스오피스 1위를 수성해 화제를 모으고 있다.

박스오피스 모조에 따르면 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 개붕 4주 차 주말까지 8억 5490만달러(약 1조 1801억원)의 흥행 수익을 기록, '스파이더맨: 노 웨이 홈'을 뛰어넘고 북미 역대 박스오피스 TOP 3에 이름을 올렸다.

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외신 매체 플레이리스트(The Playlist)에 따르면 현재 1위 '스타워즈: 깨어난 포스'(9억 3660만달러), 2위 '어벤져스: 엔드게임'(8억 5837만달러) 모두 뛰어넘을 것으로 예측해 앞으로의 흥행 추이에 더욱 이목이 쏠린다.

이와 함께 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 월드 와이드 흥행 수익 22억달러(약 3조 645억원)를 돌파해 식지 않는 흥행 기세를 보여주고 있다.

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이로써 이번 작품은 전 세계 역대 박스오피스에서 '어벤져스: 인피니티 워' '스타워즈: 깨어난 포스'를 제치고 TOP 6에 오르며 또다시 새로운 흥행 기록을 달성했다.

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연일 박스오피스 판도를 뒤바꾸고 있는 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'의 흥행 신드롬에 전 세계의 관심이 집중되고 있다.

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'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 이후 모든 사람들의 기억에서 사라진 피터 파커의 새로운 이야기와 여정을 담은 작품이다. 톰 홀랜드, 젠데이아 콜먼, 세이디 싱크, 제이콥 배덜런, 존 번탈, 트라멜 틸먼, 마이클 맨도, 그리고 마크 러팔로 등이 출연했고 '샹치와 텐 링즈의 전설' '나루토'의 데스틴 대니얼 크레턴 감독이 메가폰을 잡았다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com