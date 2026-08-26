박수홍, 비행기 재탑승 민폐 논란 사과 "딸 울음에 당황해 미숙한 판단..불편함 드려 죄송"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 박수홍이 비행기 재탑승 민폐 논란에 대해 직접 사과했다.

박수홍은 26일 자신의 사회관계망서비스에 "최근 비행기 출발 과정에서 저희 가족으로 인해 지연 출발 문제가 발생했다. 이로 인해 많은 분들의 소중한 시간을 빼앗는 큰 불편함을 드렸고, 항공사 관계자 분들께도 피해를 드렸다. 이에 고개 숙여 진심으로 사과의 말씀을 올린다"라며 사과문을 올렸다.

그는 "당시 탑승하자마자 착석하지 못할 정도로 아이가 울어 당황한 나머지 미숙한 판단을 했다"며 "긴 비행시간 동안 아이의 울음으로 승객분들께 더 큰 피해를 드릴 것 같아서 당초 내리겠다는 의사를 기내 관계자 분께 전달드렸다"고 당시 상황을 설명했다.

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이어 "기내에서 대기 중 아이가 울음을 그쳐 다시 탑승 의사를 밝혔는데, 이로 인해 보안 검사 등 시간이 크게 지체될 수 있다는 점을 미처 깨닫지 못했다. 이는 전적으로 항공 관련 절차에 대한 저의 무지함으로 일어난 일이며 그 어떤 변명의 여지도 없다"며 "다시 한번 저의 부족함으로 큰 피해를 보신 승객분들과 항공사 관계자 여러분께 머리 숙여 깊이 사과를 드린다"고 고개 숙였다.

앞서 25일 온라인 커뮤니티 등을 통해 지난 23일 괌으로 출발하는 대한항공 KE415편이 약 1시간 지연됐다는 내용이 확산됐다.

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게시물에 따르면 박수홍·김다예 부부는 딸과 함께 해당 항공편 비즈니스석에 탑승했다가 아이가 계속 울자 하차 의사를 밝혔다. 이후 수하물을 다시 빼는 과정까지 진행됐으나 아이가 울음을 그치면서 재탑승한 것으로 알려졌다.

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박수홍 가족은 당시 승객들에게 불편을 끼친 데 대해 사과한 것으로 전해졌다. 실제 온라인상에는 박수홍이 다른 승객들에게 고개 숙여 사과하는 모습이 담긴 영상이 확산되기도 했다.

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일부 네티즌들은 박수홍 가족을 옹호했지만, 연예인이라는 이유로 일반 승객과 다른 특혜를 받은 것 아니냐는 의혹을 제기하는 목소리도 나왔다.

이와 함께 대한항공의 자발적 하기 관련 안내도 다시 주목받았다. 대한항공은 2023년 공식 뉴스룸을 통해 자발적 하기가 항공사뿐만 아니라 다른 승객들에게도 유·무형의 피해를 초래할 수 있다며 "불가피한 사유가 아니라면 자발적 하기 요청을 삼가야 한다"고 안내한 바 있다.

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한편 박수홍은 2021년 23세 연하의 김다예와 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.