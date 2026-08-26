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'생활고 고백' 조혜련 동생 부부, 결혼 11년 만에 자가 마련 '감격'.."그간 전월세만 살아"

이게은 기자

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입력

'생활고 고백' 조혜련 동생 부부, 결혼 11년 만에 자가 마련 '감격'.."그간 전월세만 살아"

[스포츠조선 이게은기자] 코미디언 조혜련의 올케이자 인플루언서 박혜민이 드디어 내 집 마련에 성공했다고 전했다.

25일 박혜민은 자신의 SNS에 "결혼 11년, 전월세만 전전긍긍하던 우리가 드디어 내 집 마련을 합니다"라고 전했다.

이어 "나 중학생 때 내 방 생긴다고 그리 좋아했는데 우리 율이(딸)가 이런 기분이려나. 이웃 주민 답례품도 자기가 손수 포장하더라"라며 주민을 위한 선물을 직접 포장하는 딸의 사랑스러운 모습도 담았다.

새 집 리모델링 소식도 전했다. 박혜민은 "인스타, 핀터레스트 감성에 목숨 걸었는데 그러려면 살림 반은 버려아함ㅋㅋ 어쨌든 저도 기대가 된다. '사촌이 땅을 사면 배가 아플텐데, 혜민 씨가 집을 사면 열렬히 축하해 줄 것 같다'라는 댓글이 있었는데 그날이 오긴 온다. 랜선 집들이도 기대해달라"라고 덧붙였다.

박혜민, 조지환 부부는 지난 2022년 MBC 예능 프로그램 '오은영 리포트 - 결혼지옥'에 출연해 생활고를 겪었다고 털어놓은 바. 이후 경제적으로 자리를 잡으며 결혼 11년 만에 내 집 마련에 성공해 눈길을 끈다.

한편 박혜민은 지난 2015년 조혜련의 동생 조지환과 결혼, 슬하에 딸 한 명을 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com

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