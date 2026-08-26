"공익 요원 낙인 찍더니"…박위, KTX CCTV 논란에 서울시 홍보대사도 '해촉 위기'

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[스포츠조선 이지현 기자] 유튜버 박위를 둘러싼 KTX 낙상 사고 CCTV 공개 논란의 후폭풍이 서울시 홍보대사 활동으로까지 번졌다. 박위가 서울시 홍보대사로서 직무를 계속 수행하는 것이 적절한지 공식적으로 검토해 달라는 민원이 제기됐다.

25일 국민신문고에는 박위의 서울시 홍보대사 해촉 사유 해당 여부와 직무 수행 적정성을 검토해 달라는 내용의 민원이 접수된 것으로 전해졌다. 해당 민원은 서울시 홍보기획관 홍보담당관실에 배정된 것으로 알려졌다.

민원인은 박위의 현재 서울시 홍보대사 지위와 최근 논란 이후 서울시 차원의 별도 조치 여부를 확인하는 한편, '서울특별시 홍보대사 운영에 관한 조례'에 따른 해촉 사유에 해당하는지를 공식적으로 검토해 달라고 요청했다.

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또 박위가 현재 상황에서도 홍보대사 직무를 계속 수행하는 것이 적절한지, 이와 관련한 서울시 내부 검토가 이뤄졌다면 어떤 기준을 적용했으며 그 결과는 무엇인지 등에 대해서도 답변을 요구한 것으로 전해졌다.

민원인은 서울시 담당자와의 통화에서 서울시 역시 해당 사안을 가볍게 보고 있지 않으며 검토 중이라는 취지의 답변을 받았다고 주장했다. 다만 이는 현재까지 민원인 측이 전한 내용으로, 서울시의 공식적인 해촉 여부나 최종 판단이 내려진 것은 아니다.

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박위는 지난해 6월 서울시 홍보대사로 위촉됐다. 임기는 2년으로 오는 2027년 6월까지 활동할 예정이었다. 그러나 최근 불거진 논란이 홍보대사 활동의 적정성 문제로까지 확산되면서 향후 서울시의 판단에도 관심이 쏠리고 있다.

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앞서 박위는 KTX에서 휠체어를 탄 채 이동하던 중 넘어졌던 사고와 관련해 자신의 유튜브 채널 '위라클'을 통해 당시 CCTV 영상을 공개했다. 영상에는 박위의 휠체어가 사회복무요원의 발에 걸리면서 박위가 넘어지는 장면과 이후 해당 요원이 사과하는 모습 등이 담겼다.

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그러나 영상 공개 이후 온라인에서는 사고 당시 상황을 둘러싸고 다양한 의견이 쏟아졌고, 특히 사회복무요원의 모습이 담긴 CCTV를 콘텐츠에 활용한 방식을 놓고 비판이 제기됐다. 논란이 커지자 박위 측은 해당 영상을 삭제하고 입장을 밝혔다.

후폭풍은 방송 외 활동으로도 이어졌다. 오는 27일 서울시청 다목적홀에서 열릴 예정이었던 박위의 '2026 서울청년정책네트워크 인사이트 특강'이 취소됐으며, 28일 예정됐던 강남문화재단 주최 '위라클 박위의 토크콘서트' 역시 취소됐다.

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여기에 서울시 홍보대사 자격을 계속 유지하는 것이 적절한지 검토해 달라는 국민신문고 민원까지 등장하면서 논란의 파장이 계속되는 모양새다.

다만 민원이 제기됐다는 사실 자체가 박위의 해촉을 의미하는 것은 아니다. 실제 해촉 여부는 관련 조례와 사실관계 등을 토대로 서울시가 판단해야 하는 사안이다. 서울시가 이번 민원에 어떤 답변을 내놓을지 관심이 모인다.

olzllovely@sportschosun.com