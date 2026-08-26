'오디세이' 얼마나 흥행하고 싶은지 감도 안와..고전학자 김헌→스윙스 GV개최

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[스포츠조선 조지영 기자] 흥행 열기가 식지 않는 액션 영화 '오디세이'(크리스토퍼 놀란 감독)가 신화와 역사, 음악 등 다채로운 관점에서 작품을 볼 수 있는 색다른 릴레이 GV 일정을 공개했다.

먼저 9월 2일 오후 7시 CGV 용산아이파크몰에서는 서양고전학자 김헌 교수와 장성란 영화 저널리스트가 함께하는 '신화와 역사로 보는 '오디세이'?' GV가 진행된다.

오랜 시간 '오디세이아'를 연구하고 완역한 김헌 교수의 시선을 통해 호메로스의 원작을 크리스토퍼 놀란 감독이 스크린 위에 어떻게 옮기고 자신만의 방식으로 변주했는지 깊이 있게 들여다본다.

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원작을 알고 보면 더욱 흥미로운 영화 속 장면과 인물들의 이야기는 물론, '오디세이아' 속 신화적 사건들이 어디까지 역사이고 어디부터 신화인지 흥미로운 질문을 따라가며 3천 년 전 서사에 숨겨진 현실의 흔적까지 짚어볼 예정이다. 원작과 영화를 넘나드는 풍성한 이야기를 통해 놀란 감독이 고전의 서사를 현대적인 영화 언어로 어떻게 새롭게 확장했는지 발견하는 특별한 시간이 될 전망이다.

이어 9월 3일 오후 7시 롯데시네마 월드타워에서는 래퍼 스윙스와 장성란 영화 저널리스트가 함께하는 '음유시인과 보는 '오디세이'' GV가 열린다.

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이번 작품에는 세계적인 래퍼 트래비스 스캇이 영웅 오디세우스의 여정을 구전으로 전하는 음유시인으로 등장해 화제를 모은 가운데, 음악으로 자신의 이야기를 전달해 온 래퍼의 시선으로 작품을 새롭게 들여다보는 이색적인 자리가 마련돼 특별한 재미를 더할 전망이다. 특히 스윙스는 실제 영화 관람 후 자신의 유튜브 채널 '에겐남 스윙스'에서 직접 리뷰 콘텐츠를 공개하며 영화에 대한 남다른 관심을 드러낸 바 있어, 이번 GV에서 들려줄 그의 솔직하면서도 독창적인 해석에도 기대가 모인다.

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'오디세이'는 트로이 전쟁이 끝난 후, 이타카의 왕 오디세우스가 고향과 가족의 품으로 돌아가기 위해 겪는 10년간의 파란만장한 여정을 그린 작품이다. 맷 데이먼, 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 로버트 패틴슨, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등이 출연했고 '인터스텔라' '덩케르크' '테넷' '오펜하이머'의 크리스토퍼 놀란 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com