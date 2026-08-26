‘KTX CCTV 논란’ 박위, 특강 1회에 500만원 받아…과거 계약까지 파묘 후폭풍[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 유튜버 박위가 KTX 낙상 사고 CCTV 공개로 역풍을 맞고 있는 가운데 이번에는 과거 공공기관 강연 계약 내역까지 온라인상에 확산하며 논란이 가중되고 있다. 한 차례 강연 용역에 약 450만~500만원이 책정된 기록과 60분짜리 토크콘서트의 935만원대 계약이 공개되자 강연료의 적정성을 둘러싼 갑론을박이 벌어졌다.

최근 여러 온라인 커뮤니티에는 박위 또는 관련 업체가 공공기관과 체결한 강연·공연 계약 내역을 캡처한 게시물이 공유됐다.

공개된 금산군 계약 자료에 따르면 금산다락원은 2023년 '금산군립도서관 청소년 대상 명사 특강'에 박위를 초청했다. 계약 상대는 사람손콘텐츠앤웍스로 계약금액과 최종 지급액은 500만원으로 기재됐다. 인천 부평구가 올해 어린이날 축제에서 추진한 특별강연 용역도 소환됐다. 해당 계약은 박위가 대표로 있는 주식회사 위라클팩토리와 체결됐다. 계약금액은 446만2000원이었다.

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논란 직후 취소된 강남문화재단의 배리어프리 공연 '위라클 박위의 토크콘서트' 계약도 다시 주목받았다. 공개 자료에는 지난 4일 주식회사 인사이드아웃코어와 935만원 규모의 수의계약을 체결한 것으로 기재됐다. 해당 공연은 오는 28일 서울 광림아트센터 장천홀에서 60분 동안 진행될 예정이었다. 자막과 수어 통역, 점자 리플릿, 휠체어석 등을 제공하는 배리어프리 형식으로 기획됐으나 박위 관련 논란이 불거진 뒤 "부득이한 사정"을 이유로 취소됐다.

이들 계약금액을 모두 박위가 개인적으로 받은 강연료라고 단정할 수는 없다. 출연료 뿐 아니라 기획과 현장 운영, 접근성 지원, 인력 및 장비 비용 등이 계약 총액에 포함됐을 가능성이 높다.

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그럼에도 박위가 희망과 행복, 장애 인식 개선 등을 주제로 여러 기관에서 강연해온 사실과 수백만원대 계약 기록이 맞물리면서 온라인의 반응은 냉랭해졌다. 일부 누리꾼들은 "기관의 한 차례 강연 예산이 예상보다 크다", "강연에서 강조한 선한 영향력과 최근 대응이 어울리지 않는다"며 비판했다. 반면 "유명 강연자의 통상적인 섭외 비용일 수 있다", "계약금에는 출연료 외 여러 운영비가 포함된다", "정상적으로 체결된 계약 자체를 문제 삼는 것은 과도하다"는 반응도 나왔다.

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앞서 박위는 지난 14일 KTX에서 하차하던 중 자신의 휠체어 바퀴가 경사로를 잡고 있던 사회복무요원의 발에 걸려 넘어졌다. 이후 지난 21일 당시 CCTV 영상을 공개하며 이동 약자를 위한 안전한 승하차 환경이 필요하다는 취지로 문제를 제기했다.

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그러나 현장에서 도움을 주던 사회복무요원이 이미 사과했음에도 개인을 특정할 수 있는 사고 영상을 대형 채널에 공개한 것은 지나쳤다는 비판이 쏟아졌다. 박위는 결국 영상을 삭제한 뒤 "저를 돕기 위해 최선을 다하고 정중하게 사과한 근무자의 입장을 생각하지 못했다"며 고개를 숙였다. CCTV 입수 과정에 특혜가 있었던 것 아니냐는 의혹도 제기됐지만 코레일은 본인에 대한 영상 열람과 사본 발급이 관련 지침에 따라 가능하고 발급 절차 자체에는 문제가 없다는 취지로 밝혔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com