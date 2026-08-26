"아이 울어 내리려다"…박수홍, 비행기 1시간 지연 논란 사과[SC이슈]

박수홍. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정빛 기자] 방송인 박수홍이 가족의 탑승 번복으로 항공편 출발이 지연됐다는 이른바 '비행기 민폐' 논란에 직접 사과했다.

박수홍은 26일 자신의 SNS를 통해 "최근 비행기 출발 과정에서 저희 가족으로 인해 지연 출발 문제가 발생했다"며 "이로 인해 많은 분들의 소중한 시간을 빼앗는 큰 불편함을 드렸고, 항공사 관계자분들께도 피해를 드렸다. 고개 숙여 진심으로 사과의 말씀을 올린다"고 밝혔다.

앞서 온라인 커뮤니티와 SNS 등에는 지난 23일 인천국제공항에서 괌으로 향하던 항공편이 예정 시간보다 약 1시간 이상 늦게 출발했고, 이 과정에 박수홍 가족의 탑승 번복이 영향을 미쳤다는 목격담이 확산됐다.

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당시 상황을 전한 게시글 등에 따르면 박수홍 가족은 항공기에 탑승한 뒤 아이가 계속 울자 하차 의사를 밝혔다. 이에 위탁수하물을 내리는 절차가 진행됐지만, 이후 아이가 진정되자 다시 탑승하겠다는 뜻을 전하면서 관련 절차에 시간이 소요됐다는 주장이다.

논란이 확산되자 박수홍은 직접 당시 상황을 설명했다. 박수홍은 "당시 탑승하자마자 착석하지 못할 정도로 아이가 울어 당황한 나머지 미숙한 판단을 했다"며 "긴 비행 시간 동안 아이의 울음으로 승객분들께 더 큰 피해를 드릴 것 같아서 당초 '내리겠다'는 의사를 기내 관계자분께 전달드렸다"고 말했다.

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이어 "기내에서 대기 중 아이가 울음을 그쳐 다시 탑승 의사를 밝혔는데, 이로 인해 보안 검사 등 시간이 크게 지체될 수 있다는 점을 미처 깨닫지 못했다"고 설명했다.

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박수홍은 자신의 판단이 항공 관련 절차를 제대로 알지 못해 벌어진 일이라고 인정했다. "이는 전적으로 항공 관련 절차에 대한 저의 무지함으로 일어난 일"이라는 박수홍은 "그 어떤 변명의 여지도 없다"고 밝혔다.

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끝으로 "다시 한번 저의 부족함으로 큰 피해를 보신 승객분들과 항공사 관계자 여러분께 머리 숙여 깊이 사과드린다"며 거듭 고개를 숙였다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com