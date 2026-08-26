'유도 레전드 쌍둥이' 조준호, 자가+부동산+자차 자랑..“망해도 올림픽 연금 나와” ('신랑수업')

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[스포츠조선 이게은기자] '유도 금메달리스트' 조준호가 자가와 부동산은 물론 꼬박꼬박 나오는 올림픽 연금까지 언급, 남다른 재력을 자랑했다.

28일(금) 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'(배한수 CP, 임정규 PD)에서는 대한민국 유도계에서 메달을 휩쓸었던 '유도 레전드 쌍둥이'이자 '3학년 7반' 조준현이 신입생으로 합류해 소개팅에 나서는 현장이 공개된다.

이날 조준현-조준호 형제는 나란히 스튜디오를 찾아와 '멘토군단' 이승철-탁재훈-송해나와 '선수촌 국가대표 동료' 김요한에게 격한 환영을 받는다. 두 사람은 "둘 중 한 명이라도 장가를 가려고 (조준현이) '신랑수업'을 찾게 됐다"고 입학을 결심한 배경을 밝힌다. 특히, 동생의 입학신청서를 직접 써줬다는 '올림픽 메달리스트' 조준호는 '신랑감'으로서의 자격을 묻자, "자가 있고, 부동산 있고, 차도 있다"면서 "이게 다 망해도 (올림픽 메달로 인한) 연금이 나온다"고 해 모두의 리스펙을 받는다. '학생주임' 탁재훈은 "동생 조준현은 연금이 없는데?"라고 장난스레 되묻고, 조준호는 "동생이 올림픽 메달을 만들어준 거나 마찬가지이기 때문에 먼저 장가를 가겠다고 하면 모든 걸 다 줄 수 있다"고 답해 훈훈함을 안긴다. 반면 조준현은 "내가 조준호보다 '만두귀'여서, 많은 사람들이 귀 모양만 보고 내가 올림픽 메달을 딴 줄 안다"고 억울함을 토로해 스튜디오를 웃음바다로 만든다.

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그런가 하면, 송해나는 조준현-조준호 형제에게 "좋아하는 이상형도 비슷한지?"라고 슬쩍 묻는다. 조준호는 "좀 다르다"면서 "전 '비욘세 스타일'을 선호한다"라고 솔직하게 답한다. 조준현은 "저는 청순하고 착하신 분을 좋아한다"고 털어놓는다. 탁재훈은 "그럼 송해나 같은 스타일은 어떤지?"라고 돌발 질문한다. 조준호는 곧장 "비욘세가 아니시니까"라고 '칼답'한다. 송해나는 "방금 '0고백 1차임' 당했다"며 황당해 하는데, 과연 조준현은 어떤 답을 들려줬을지 궁금증이 쏠린다.

'유도 레전드 쌍둥이' 조준현의 입학 신고식과 떨리는 첫 소개팅 현장은 28일(금) 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'에서 만날 수 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com