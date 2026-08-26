한국 떠난 김빈우, 발리 이주 현실됐다…딸 첫 등교 앞두고 "진짜 적응 시작"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김빈우가 가족과 함께 발리로 이주한 가운데, 자녀들의 현지 학교생활을 앞둔 근황을 전했다.

김빈우는 25일 자신의 SNS에 발리 해변에서 딸 전율 양, 아들 전원 군과 여유로운 시간을 보내는 사진 여러 장을 공개했다.

공개된 사진에는 노을이 지는 발리 해변에서 딸과 손을 잡고 걷는 김빈우의 모습이 담겼다. 비키니 차림의 김빈우는 딸과 함께 해변을 거닐며 발리에서의 새로운 일상을 만끽했다. 또 다른 사진에는 해변에서 휴식을 취하고 있는 전율 양의 모습도 담겼다.

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특히 김빈우는 어느덧 훌쩍 자란 딸을 바라보며 남다른 감회를 드러냈다. 그는 "입고 온 수영복이 불편해서 못 놀고 있길래 엄마 옷 벗어주고 맘껏 물에 담가도 괜찮다고 했다"며 "그런데 엄마가 아끼는 옷인 걸 알고 물속에 풍덩은 못 하고 엄마 옆에서 맴도는 내 딸 전율은 요즘 마음에 파도가 많이 치는 중"이라고 전했다.

이어 "사춘기는 어린이가 어른이 되어가는 과정이라 하는데 이거 참. 내 딸 좀 더 안아주게 조금만 늦게 왔으면"이라며 성장하고 있는 딸을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

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무엇보다 김빈우 가족은 이제 '발리 여행'을 끝내고 본격적인 현지 정착에 들어간다. 김빈우는 딸의 첫 등교를 앞두고 "내일 드디어 학교 가는 날. 아빠 엄마도 설레고 우리 딸도 설레고 잠이나 제대로 잘 수 있을까"라며 기대감을 나타냈다.

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그러면서 "잘 쉬고 잘 놀았다. 이제부터 진짜 적응 시작. 율&원 화이팅"이라고 덧붙여 두 자녀의 새로운 환경 적응을 응원했다.

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앞서 김빈우는 지난 2일 가족과 함께 인도네시아 발리로 이주한다고 직접 발표했다. 당시 그는 이주를 결정하기까지 약 1년이 걸렸다며 "쉽지 않은 결정이었지만 우리가 더 늙기 전에, 아이들이 아직 품에 있을 때 새로운 도전을 해보려 한다"고 밝혔다.

이후 김빈우는 비자가 먼저 나오면서 가족보다 6일 앞서 발리로 출국했다. 지난 21일에는 남편과 두 자녀가 발리에 도착하면서 마침내 온 가족이 합류했다. 당시 그는 "이제 우린 매일이 도전인 거야. 잘하려 하지 말고 즐겁게"라며 본격적인 발리 생활의 시작을 알렸다.

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한편 김빈우는 2015년 2세 연하의 비연예인 남편과 결혼해 슬하에 딸 전율 양과 아들 전원 군을 두고 있다. 2002년 KBS2 '산장미팅-장미의 전쟁'을 통해 얼굴을 알린 뒤 '불새', '금쪽같은 내 새끼', '아빠 셋 엄마 하나', '불굴의 차여사' 등 다수의 작품에 출연했다.

olzllovely@sportschosun.com