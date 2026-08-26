비비 "왜 이래라저래라 하냐" 이서진에 발끈..김광규엔 "답답해" ('비서진')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 비비가 이서진과 김광규를 쥐락펴락하며 남다른 예능감을 뽐냈다.

오는 28일 첫 방송되는 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니-비서진'(이하 '비서진')에는 첫 번째 'my 스타'로 비비가 출연한다.

최근 공개된 영상에는 비비의 워터밤 현장에 함께하는 이서진, 김광규의 모습이 담겼다.

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비비는 대기 공간에서 이서진과 김광규를 기다렸고, 두 사람은 뒤늦게 모습을 드러냈다. 하지만 역광에 노안까지 겹치면서 비비를 한눈에 알아보지 못했다. 뒤늦게 비비를 알아본 두 사람은 "얼굴이 잘 안 보였다"고 수습하며 인사를 나눠 웃음을 자아냈다.

이후 대기실에서 비비는 간식을 발견하고 "맛있겠다"며 신난 모습을 보였다. 이를 본 이서진은 "그런 건 먹지 마라"라고 했고, 비비는 "왜 이래라저래라 하냐"고 받아치면서 티격태격하는 모습을 보였다.

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김광규 역시 비비의 거침없는 입담에 긴장했다. 운전 중 비비로부터 "답답하네", "피곤한 스타일이시네"라는 말을 들은 그는 비비의 눈치를 살피다 결국 "나 쟤 무서워"라며 몸을 숨겨 폭소를 안겼다.

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한편 비비는 워터밤 무대를 앞두고 "마지막 워터밤이라고 생각하고 열심히 준비했다"고 각오를 다졌다. 그러나 막상 무대를 앞두자 입술까지 파르르 떨릴 정도로 긴장한 모습을 보였다.

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이서진이 "긴장 안 하지?"라고 묻자, 비비는 "긴장한다"며 떨리는 목소리로 답했다. 이에 이서진은 "긴장하지마"라며 비비를 다독였다.

비비는 "오늘은 좀 많이 긴장했다. 손발이 차가워졌다. 압도되는 느낌이었다"며 "(그래서) 몸을 계속 깨웠다"고 털어놨다.

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하지만 무대에 오른 비비는 긴장한 기색이 무색할 정도로 무대를 압도했다. 이를 지켜본 이서진은 "너무 열심히 해서 저 위치까지 왔구나 싶었다"며 감탄했다.

'비서진'은 오는 28일(금) 밤 11시 10분에 첫 방송된다.