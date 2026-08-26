황재균, 18kg 감량→압박스타킹으로 부기 관리.."다리가 잘 부어서"

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[스포츠조선 이게은기자] 야구선수 출신 방송인 황재균이 집에서 압박스타킹을 착용하며 관리하는 일상을 공개했다.

25일 황재균의 유튜브 채널 '일루황'에는 '정보) 황재균 유튜버 전직'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이번 영상은 황재균이 유튜브 채널을 개설한 후 처음 선보인 콘텐츠였다. 황재균은 유튜브 초년생으로서 부담감을 묻자 "그냥 즐겁게 촬영하고 다 같이 잘 됐으면 좋겠다. PD가 뭘 시켜도 투덜대겠지만 유튜브를 위해 다 하는 느낌일 것"이라고 말했다.

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뒤이어 황재균은 "날 패션으로 지적한다고?"라며 어리둥절해했고, '패션 테러리스트' 수식어가 붙었던 의상을 입고 등장해 웃음을 자아냈다. 제작진은 "쓰읍. 뭐가 문제였을까?", "확실히 문제가 있다"라며 가감 없

는 평가를 쏟아내는가 하면, 웃참(웃음 참기)에 실패하기도 했다.

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또한 황재균은 "다리가 잘 붓는다"라며 집에서 압박스타킹을 착용하고 부기를 관리하는 모습도 보여 눈길을 끌었다.

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한편 황재균은 지난 2006년 현대 유니콘스에 입단해 롯데 자이언츠 등을 거치며 KBO 대표 내야수로 활약했고, 2017년 샌프란시스코 자이언츠 1호 코리안 리거로 메이저리그에 데뷔했다. 이후 kt wiz로 KBO에 복귀했으며 지난해 12월 은퇴했다. 지난 2월 SM C&C와 전속계약을 체결했으며 방송인으로 인생 2막을 열었다.

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최근 약 6개월 만에 18kg을 감량해 화제를 모으기도 했다.

joyjoy90@sportschosun.com