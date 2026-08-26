'1억 예식' 이아영, 결제는 ♥심규덕이 90% 했다…"축의금 오히려 남아"

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[스포츠조선 이지현 기자] MBN '돌싱글즈' 출신 이아영과 변호사 심규덕이 약 1억 원을 들인 결혼식의 비하인드를 공개했다. 예상보다 많은 하객과 축의금 덕분에 억대 비용을 치르고도 축의금이 남았다는 설명이다.

이아영은 지난 25일 자신의 SNS를 통해 '무엇이든 물어보세요'를 진행하며 지난 23일 치른 결혼식과 관련한 다양한 질문에 답했다.

가장 눈길을 끈 것은 결혼식 규모와 비용이었다. 당초 두 사람은 식사 보증 인원을 400명으로 잡았지만, 실제 결혼식장을 찾은 하객은 이를 크게 웃돌았다.

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한 누리꾼이 '보증 인원 400분이셨는데 실제로 몇 분 오셨나요?'라고 묻자 이아영은 "저는 500분 정도라 생각했는데 규덕이는 600분이래요"라고 답했다. 이어 "식사는 못 하고 얼굴만 비춰주신 분들도 있다. 식사도 당연히 보증 인원을 초과했다"고 설명했다.

특히 서울 강남의 예식장에서 치러진 결혼식에 약 1억 원이 들었다는 사실도 공개했다.

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'결혼식 하면 1억 정도 드나요?'라는 질문에 이아영은 "대략? 그랬습니다"라고 인정했다. 다만 실제 부담은 예상보다 크지 않았다고. 그는 "지인 찬스도 받았고 축의금이 많이 들어와 오히려 남았어요. 전 이것도 놀라움"이라고 밝혔다.

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약 1억 원 규모의 결혼식을 치르고도 축의금이 비용을 웃돌았다는 설명으로, 500~600명에 달하는 하객 규모를 실감하게 했다.

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결혼 준비 비용은 대부분 심규덕이 부담한 것으로 전해졌다. 비용 분담 비율을 묻는 질문에 이아영은 "결제는 규덕이가 9?"라며 남편이 대부분을 부담했다고 밝혔다.

이아영은 "저를 예쁘게 봐주신 분들이 정말 감사하게도 많은 도움을 주셨는데 규덕이가 그것만으로도 충분하다며, 준비 과정에서 예물도 안 고르고 제가 돈을 줘도 진짜 절대 안 받더라"고 말했다. 이에 자신은 할인과 협찬 등을 담당했고, 심규덕이 실질적인 결제를 맡았다고 설명했다. 이아영은 결국 "그래서 축의금 들어오면 다 하라고 했다"고 덧붙였다.

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결혼 준비에는 약 5개월이 걸렸다. 이 기간 이아영은 방송 촬영과 이사, 제주도 가족여행, 심규덕의 하와이 일정, 프리랜서 업무 등을 동시에 소화했다고 밝혔다. 특히 방송 이후 악성 댓글이 쏟아지면서 약 2주 동안 정신적으로 힘든 시간을 보내기도 했다고 털어놨다.

결혼식에서 눈물을 보인 시어머니를 두고 일각에서 제기된 '결혼 반대설'에 대해서도 선을 그었다.

이아영은 "어머님이 사주신 모피 베스트 입으려고 추워지기만을 기다리는 사람 저예요"라며 "기사가 이상하게 난 거지 한 번도 반대 안 하셨고 전부터 가까이서 정말 많이 챙겨주신다"고 강조했다.

이어 "김치나 이것저것 늘 챙겨주시고 감자나 옥수수 찌면 또 부르신다"며 "저희 둘 다 그간 마음고생을 너무 많이 했다고, 규덕이를 다시 보내기 아쉬워서 우셨을 거다. 저희 엄마도 기쁜데 우셨다"고 설명했다.

이아영과 심규덕은 각각 MBN '돌싱글즈1'과 '돌싱글즈5'를 통해 얼굴을 알렸다. 서로 다른 시즌에 출연한 두 사람은 지난해 1월 지인의 소개로 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했으며, 지난 23일 서울 강남구의 한 예식장에서 결혼식을 올리고 부부가 됐다.

두 사람은 결혼을 앞두고 JTBC '연애전쟁'에 출연해 재혼 준비 과정에서 겪은 현실적인 갈등과 고민을 공개하기도 했다.

olzllovely@sportschosun.com