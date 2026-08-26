넷이즈게임즈 '렘넌트의 바다', 12월 글로벌 CBT…지스타서도 공개

Advertisement

Advertisement

넷이즈게임즈와 산하 조커 스튜디오가 신작 '렘넌트의 바다(Sea of Remnants)'의 글로벌 테스트를 앞세워 해외 시장 공략에 나선다. 게임스컴에서 신규 영상을 공개한데 이어 올해 지스타에도 부스를 마련해 국내 이용자와 만난다.

넷이즈게임즈는 조커 스튜디오가 개발 중인 턴제 로그라이크 RPG '렘넌트의 바다'의 글로벌 CBT를 오는 12월 진행한다고 밝혔다. '렘넌트의 바다'는 한국을 포함한 글로벌 시장을 겨냥한 작품으로 PC, PS5(플레이스테이션5), X박스 시리즈 X|S, 모바일 등 다양한 플랫폼으로 출시될 예정이다.

게임스컴 2026 오프닝 나이트 라이브(ONL)에서는 신규 트레일러를 공개했다. '윈즈 오브 메모리(Winds of Memory)'를 배경음악으로 활용한 뮤직비디오 형식의 영상에는 게임 속 다양한 섬과 미니게임, 턴제 전투, 해상 액션 등이 담겼다. 출항부터 탐험과 수집, 귀환으로 이어지는 게임의 기본적인 플레이 순환 구조도 영상에 녹였다.

Advertisement

게임은 오픈월드를 무대로 반복 플레이마다 새로운 경험을 제공하는 로그라이크 방식의 모험을 구현한다. 탐험할 때마다 적과 보스는 물론 영입 가능한 선원과 장비, 스킬, 강화 요소 등이 달라진다. 이에 따라 매번 달라지는 상황에 맞춰 선원 구성을 바꾸고 전투 전략을 세우는 것이 핵심 플레이 요소다.

Advertisement

'제5인격'을 개발한 조커 스튜디오의 신작이라는 점도 눈길을 끈다. 넷이즈게임즈는 글로벌 CBT에 앞서 국내 이용자들에게 작품을 선보이기 위해 올해 부산에서 열리는 지스타에도 공식 부스를 운영할 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com