엠게임 '귀혼키우기', 생성형 AI로 만든 스토리 영상 공개

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엠게임이 대표 IP '귀혼'을 활용한 모바일 신작 '귀혼키우기'의 세계관을 담은 영상을 공개했다. 생성형 AI를 활용한 시네마틱 애니메이션을 통해 원작의 서사를 보여주면서 방치형 RPG로 재해석한 게임의 방향성도 소개했다.

엠게임은 자체 개발중인 무협 방치형 RPG '귀혼키우기'의 스토리 영상을 공식 유튜브 채널을 통해 공개했다고 26일 밝혔다. 이번 영상은 생성형 AI 기술을 활용한 시네마틱 애니메이션으로 제작됐다. 원작 '귀혼'의 세계관을 기반으로 주인공 '태화노군'의 배신과 추락, 기억과 무공을 되찾는 여정을 압축적으로 담았다.

영상은 화염에 휩싸인 전장에서 '태화노군'이 십이지신 요괴들과 싸우는 장면으로 시작한다. 제자 '양악평'과 함께 마물을 물리치던 중 양악평이 스승의 등을 베고 붉은 눈과 백발의 마신으로 변하는 모습이 이어진다.

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배신으로 쓰러진 태화노군은 이세계로 추락하고, 이후 영상의 화면이 레트로 픽셀 그래픽으로 전환된다. 기억과 무공을 잃은 주인공이 도트 캐릭터로 다시 등장하면서 새로운 모험의 시작을 알리는 방식이다.

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게임에서는 주인공이 잃어버린 힘을 되찾아가는 과정이 캐릭터 성장 시스템과 연결된다. 원작의 무협 분위기를 유지하면서도 방치형 RPG 특유의 간편한 플레이 방식으로 접근성을 높였다.

'귀혼키우기'는 엠게임의 온라인게임 '귀혼' IP를 활용한 모바일 신작이다. 원작의 직업과 무공, 지역, 몬스터 등을 계승하면서 필드 탐험 중심의 원작 구조를 스테이지 기반 방치형 시스템으로 재구성했다.

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사전예약은 지난 11일부터 정식 출시 전까지 진행된다. 구글플레이와 애플 앱스토어, 원스토어에서 참여할 수 있으며, 사전예약자에게는 홍수정과 금전, 동료 소환권 등 게임 초반 성장에 활용할 수 있는 아이템이 제공된다.

이재창 엠게임 '귀혼키우기' 총괄 이사는 "'귀혼키우기'는 원작 '귀혼'의 세계관과 직업, 무공 체계를 계승하면서 방치형 RPG에 맞게 새롭게 설계한 신작"이라며 "이번 영상을 통해 게임의 중심이 되는 이야기를 먼저 선보이는 만큼 정식 출시까지 많은 관심과 사전예약 참여를 부탁드린다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com