'부활남: 더 레드' 구교환 "빨간 머리 변신? 잘 어울린다고 해주셔서 감사"

26일 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '부활남: 더 레드'의 제작보고회. 구교환이 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.26/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 구교환이 영화 '부활남: 더 레드'에서 빨간 머리로 파격 변신한 소감을 전했다.

구교환은 26일 서울 광진구 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '부활남: 더 레드' 제작보고회에서 "빨간 머리가 잘 어울린다고 말씀해 주셔서 감사하다"며 "왜 머리 색이 바뀌었는지 지켜봐 주셨으면 좋겠다"라고 했다.

9월 30일 개봉하는 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품으로, '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다.

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구교환은 죽을수록 강해지는 남자 석환으로 변신했다. 그는 개봉을 앞둔 소감에 대해 "영화를 개봉한다는 건 언제나 새로운 일이고, 기분 좋은 부활을 하는 것 같다"며 "마치 관객들과 시간을 잡고 약속한 것처럼 만나는 거라, 지금도 설레고 데이트하는 기분"이라고 소감을 전했다.

이어 자신이 맡은 캐릭터에 대해 "석환은 그냥 보통의 청년이다. 저희 영화에선 청년의 나이대가 넓다(웃음). 우리 주변에서 볼 수 있는 사람으로 봐주셨으면 좋겠다"며 "석환이 근거 없는 자신감도 갖고 있는데, 이건 인간의 필수 요소라고 생각한다"고 전했다.

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특히 구교환은 포스터를 통해 빨간 머리로 파격 변신한 모습이 공개되며 화제를 모았다. 그는 "잘 어울린다고 말씀해 주셔서 감사하다. 스태프 분들이 많은 고생을 하셨다"며 "영화 안에서 빨간 머리로 변신한 게 특별한 설정인데, 왜 석환이가 빨간 머리가 된 건지 지켜봐 주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com